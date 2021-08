Flor de la V se destapó y fue letal con Ricardo Fort: “Misógino”

La diva se pronunció sobre los conflictos que acarrea la serie biográfica del empresario y los problemas que éste tenía con sus compañeros de trabajo.

Florencia de la V se expresó en una reciente aparición televisiva sobre la serie biográfica de Ricardo Fort y los conflictos mediáticos que se desataron al respecto en los últimos días. En su descargo, la celebridad, al igual que varios de sus compañeros de ciclo, recordaron que el empresario terminó mal con casi todas las personas con las que trabajó y que fue acusado de misógino.

“Lamentablemente, muchas de las personas que trabajaron con Ricardo terminaron peleadísimos. Son contadas con los dedos de las manos las que terminaron bien”, expresó de la V en referencia a cuán difícil habría sido el carácter de Fort a la hora de trabajar. Por su parte, Débora D’Amato agregó: “Te corrijo, el 98% de las personas que trabajaron con él terminaron mal”. “Claro, me parece que ahí está la dificultad de la historia”, respondió la actriz.

“Uno dice cuánto hay de veracidad en lo que puedan llegar a contar, cuánto de IVA que le puedan agregar, por eso, me parece que lo más difícil de esto ese esa parte”, continuó Florencia sobre los testimonios de allegados a Fort que darán forma a la serie y siguió: “Él fue acusado de misógino, porque la verdad que tuvo actitudes de ese tipo, en el ambiente LGBTIQ también, lo tienen catalogado como un puto facho, porque tenía unas declaraciones bastante cuestionables sobre ese colectivo”.

Feroz pelea desatada por la serie

Una de las disputas mediáticas más resonantes que el documental sobre la vida de Ricardo Fort generó fue la de Virginia Gallardo y Rocío Marengo, quien acusa a la primera de no querer aparecer en la serie por cuestiones económicas. “Me puse en su lugar, lo que yo hubiese hecho. Pero no me enojé. Dije que puedo entender los motivos. Pero cuando tocás a un chiquito mío, cercano, es peor que que me toques a mí. Salgo con los tapones de punta. No salí tanto con los tapones de punta. Me lo preguntaron y dije lo que yo hubiese hecho”, lanzó, ya que los hijos de Fort querrían que Gallardo formara parte de la serie.

“¿Dónde estuvo en el cumpleaños de 15 de Martita? ¿Por qué no la llamaron a ella para que ayudara a los chicos, si tan de la familia era? Eduardo fue con su exmujer. ¿Qué tengo que interpretar yo? ¿Me llamaron porque de verdad me querían o porque me necesitaban?”, expresó, lapidaria, la panelista de Intrusos y develó una interna entre la familia que dejó el empresario.