La actriz Florencia Bertotti y el presentador Guido Kaczka se separaron y, desde entonces, tienen la custodia compartida de su hijo Romeo. Es por eso que el niño vive algunos días en la casa de cada uno de sus padres con sus respectivas familias.

Bertotti está en pareja con el también actor Federico Amador, quien tiene dos hijos de su relación anterior; mientras que el conductor Guido Kaczka está casado con Soledad Rodríguez, con quien tiene dos hijos.

El pasado fin de semana, a su hijo Romeo le tocó irse a la casa de su padre y Florencia Bertotti, compartió su angustia a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “¡Hola! ¡Feliz domingo! ¿Cómo están? Feliz domingo a los que estén teniendo uno así... Yo no estoy teniendo el mejor porque domingo por medio me pega un poco el bajón cuando se me va el pollito, y estoy un rato así, acomodándome”.

Además continuó: “Me hago planteos maternos extraños, me pega el bajón. Pero bueno, después se me pasa. Es así, las mamis que tienen hijos que van y vienen me sabrán entender. Les mando un besito a las que les cuesta más y a las que están más acostumbradas también”.

En ese desahogo a través de las redes sociales, la actriz también agregó: “A mí a veces me cuesta la verdad, es como... No sé, es un tema, pero bueno... Nos acompañamos en el sentimiento y busquemos el lado positivo. Lo más importante es saber que ellos están bien, que disfrutan, que se divierten y nosotros contaremos los minutos acá”.

Para subir el ánimo de sus seguidores -y el suyo-, Bertotti mostró un plato de comida que estaba cocinando: “¡Con esto levantás un muerto! Como digo yo: hay que gestionarse la felicidad y si estamos bajón nos lo permitimos, pero tampoco nos tiramos al sótano”.