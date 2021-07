La picante propuesta de Belu Lucius y su marido a Flor Peña: "¡Esto se nos desmadró!"

En medio del "Cuestionario intragable" en Flor de equipo, el marido de Belu Lucius lanzó una pregunta que incomodó a la influencer y generó un divertido momento.

Como parte del "Cuestionario intragable" con el que Florencia Peña recibe a algunos de sus invitados a Flor de equipo, Belu Lucius y su marido, Javier Ortega Desio, le hicieron una picante propuesta a la conductora. "¿Si yo te acepto el permitido de Gustavo Bermúdez vos me dejás un permitido con Flor?", le preguntó el rugbier a su esposa ante la sorpresa de todo el estudio y de la propia conductora que divertida aseguró que se "desmadró" la situación.

Uno de los momentos más divertidos que suele tener Flor de equipo cuando reciben visitas es el "Cuestionario intragable". En esa sección, el invitado está obligado a responder las preguntas más picantes de Flor Peña y en caso de no hacerlo debe comer un plato asqueroso. La invitada de este miércoles fue Belu Lucius, que protagonizó varios momentos muy graciosos durante el cuestionario.

Después de revelar que amaba al actor Gustavo Bermúdez y que se lo dijo en presencia de su marido Javier Ortega Desio, Belu Lucius debió atravesar un momento incómodo. Desde un móvil, el rugbier puso en aprietos a su esposa al hacerle una pregunta que no esperaba: "¿Si yo te acepto el permitido de Gustavo Bermúdez vos me dejás un permitido con Flor?". Muy sorprendida, la instagramer no pudo hacer gala de la espontaneidad y respuestas veloces que la caracterizan.

Pero ella no fue la única que no esperaba la pregunta, ya que todo el estudio estalló en una carcajada y hasta hubo un guiño por parte de la misma Flor Peña. "¡Esto se nos desmadró!", soltó divertida la conductora ante el silencio de Lucius. Sin querer dar una respuesta, la influencer preguntó qué debería comer como penalidad por no contestar a la pregunta de su marido. "Mirá que yo te lo entrego limpito, bañado. En bandeja", replicó divertida Flor Peña.

Conocida por practicar el poliamor y viendo la vergüenza de la invitada, la conductora fue un poco más allá y le preguntó a Ortega Desio: "¿La podemos incluir a tu mujer?". "¡Lo traemos a Gustavo (Bermúdez) también!", replicó el rugbier frente al silencio de Belu Lucius, que a esa altura no sabía dónde meterse de la incomodidad. Mientras tanto, de fondo se podía escuchar el hit de Maluma "Felices los cuatro".

Para cerrar el divertido momento, Flor Peña le reconoció a Belu Lucius que Ortega Desio tenía mucho humor. "Sí, tiene mucho humor", replicó divertida y todavía un poco tensa Belu Lucius, aunque más relajada después de la incomodidad de la pregunta intragable de su marido.