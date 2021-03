"Hay que bancársela": el mal momento de Flavio Azzaro en Crónica TV

Flavio Azzaro quiso arrancar el programa del viernes como siempre, en el noticiero que conduce en Crónica TV, pero no pudo ser. El conductor aún está pagando “derecho de piso” en el canal al que llegó hace apenas unos días, y su fanatismo por Racing Club le pasó factura luego de la dura derrota contra River Plate por 5 a 0 en la Supercopa Argentina, a punto tal que pasó un mal momento en vivo.

Al aire en La Primera, el noticiero que lo tiene como presentador en el canal de las placas rojas a las 7 AM, prácticamente todos los compañeros del periodista se rieron de él al aire, incluso con carteles que llevaban la cantidad de goles que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo le hizo a su querida Academia.

“Está bien, muchachos. Hay que bancársela. Yo prefiero siempre que me carguen. Antes que nada, sí, soy de Racing, se habrán dado cuenta”, declaró el expanelista de TyC Sports y El Show del Fútbol (América TV).

Rápidamente, Azzaro contó el insólito episodio que vivió cuando llegó bien temprano por la mañana a Crónica. “Prefiero quedar como el más gil y que me cargue el muchacho de seguridad. Entré, y a él lo vi dos veces en mi vida, pero me hace 'jajajaja'”, lanzó el presentador de televisión y radio, haciendo morisquetas para imitar al empleado que se burló de él y de la derrota que sufrió el equipo de Avellaneda dirigido por Juan Antonio Pizzi.

“Son cosas que todavía yo no logro entender, pero bueno. Está bien, y la verdad es que todo sigue igual contra River”, continuó el integrante de la mesa de Polémica en el bar, ya que el musicalizador puso de cortina la canción de Viejas Locas.

“Prefiero que me carguen a que pasar inadvertido. Quiero que me carguen”, concluyó Azzaro con pena, afirmando también que “ya no tenía más que decir”, y que a pesar de su reflexión, esa derrota de Racing contra River “le dolió en el alma”.