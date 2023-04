Cuántos hijos tiene Fito Páez: quiénes son y con quién los tuvo

Fito Páez es uno de los artistas de rock nacional más reconocidos del país y del continente. Teniendo presente esta situación, sus fanáticos se consultan sobre su familia. Cuántos hijos tiene.

Fito Páez es un artista de gran reconocimiento nacional e internacional debido a su extensa trayectoria que cuenta con al menos 30 álbumes grabados en compañía de algunas películas dirigidas. Su trayectoria contó con difíciles momentos que tuvo que transitar y que además lo acompañó la llegada de sus hijos, parte fundamental de su vida.

Fito es padre de dos hijos, cada uno con una madre diferente. Durante su relación con Cecilia Roth nació Martín y posteriormente estuvo vinculado con Romina Ricci, quien es la mamá de Margarita.

Su hijo fue la inspiración para el lanzamiento del disco "Rey Sol", en el cual el cantante dedica varios fragmentos a su etapa de paternidad. En la actualidad, Martín se dedica a la pintura y realiza algunos trabajos de mercadeo. En declaraciones brindadas a un medio español, su hijo hizo una importante confesión. "Intenté muchas veces con clases de guitarra y batería y llegué a la conclusión de que la música no es para mí. Siempre me dijeron que haga lo que yo quiera, que me iban a apoyar en lo que yo quiera hacer. Nunca me obligaron a que estudie en la universidad ni a que haga cosas que no quiero hacer, solo me obligaron a terminar mis estudios básicos”, sostuvo.

Margarita, por su parte, fue el fruto de la relación que el cantante tuvo con la actriz Romina Ricci. En este sentido, ella sí estuvo vinculada con el mundo musical debido a que su padre la relacionó con el campo desde muy chica. Tuvo la misma profesora que su padre y además en la actualidad también se encuentra muy interesada en la actuación y el modelaje. Teniendo en cuenta esta situación, durante el año 2018 tuvo una participación en el film El padre de mis hijos, producción audiovisual donde también actuó su madre.

Durante uno de sus festejos de cumpleaños, Fito le dedicó un posteo bastante especial en su cuenta de Instagram: “Tengo la suerte de ser el papa de Margarita. ¡Feliz cumpleaños, luz del sol! ¡Siempre jugando!”. Ante este panorama se puede agregar que no es la primera vez que el artista argentino demuestra su afecto por sus hijos. Durante el 2013, Páez publicó una canción titulada "Margarita" en la cual asegura que ella le permite brillar en este mundo.