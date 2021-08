Fernando Iglesias apuró a Novaresio: "¿No te da vergüenza?"

La furia de Fernando Iglesias. El diputado macrista se enojó con Luis Novaresio por un comentario en TV y lo apuró en las redes sociales.

Fernando Iglesias volvió a ser noticia en las últimas horas. Tal y como suele acostumbrar, el conflictivo diputado macrista, quien hace poco atacó a Florencia Peña con declaraciones machistas y misóginas, volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el verborrágico hombre funcional a Mauricio Macri apuró a Luis Novaresio en las redes sociales por defender al Coco Sily: "¿No te da vergüenza, Luis?".

En el marco del programa Debo Decir, emitido por América TV, Novaresio recibió la visita de Sily y también de Gerardo Romano. En una charla muy picante, el humorista recordó que Iglesias le hizo un juicio penal por haber dicho en la radio que lo iba a "c... a trompadas". El conductor se metió y contó: "Contémosle a la gente que Coco se calentó con Fernando Iglesias por la manera increíble que habló de Florencia Peña...". Aun así, el actor le marcó, de manera acertada: "No, no, Coco se enojó por cómo fue con Estela de Carlotto, que es peor que lo que pasó con Florencia Peña".

El Coco Sily admitió el error del comentario, aunque hizo un análisis más profundo del asunto: "Fernando Iglesias tiene un estilo político muy urticante". Y resaltó: "Yo tengo un programa de radio todos los días y se había metido con Estela de Carlotto, que es como meterse con mi vieja. Me agarró un ataque de calentura y lo dije desde mi personaje, yo tengo un personaje que todo el mundo conoce. A mí me joden con Huracán y yo digo: 'Te voy a c... a trompadas, no jodas más'. Desde ese lugar fue la expresión".

El Coco Sily y Fernando Iglesias, en conflicto.

"Lo que yo pienso de Fernando Iglesias está clarísimo y jamás me voy a desdecir de eso porque no podría mirar a mis hijos. Es un personaje nefasto para la política argentina y que nos ha hecho daño como tantos otros", añadió el comediante. Romano lo interrumpió y le marcó la cancha: "Pero la violencia nunca es el camino". Y Sily reconoció: "La expresión estuvo mal, fue un exabrupto que cometí. La manera fue mala y me disculpo por el exabrupto".

Luis Novaresio defendió al Coco Sily tras el juicio penal que Fernando Iglesias le hizo

Luis Novaresio se metió en la discusión y defendió al Coco Sily por el accionar de Fernando Iglesias al acudir a la Justicia: "A Coco lo conozco poco, pero lo quiero un montón. El tema es que si yo digo 'me voy a morir', no estoy diciendo eso literalmente ni que te voy a c... a piñas literalmente". Y disparó contra el diputado macrista: "Cuando los literales empiezan con eso... es complicado".

Luis Novaresio, conductor de Debo Decir.

El comediante y conductor coincidió con su colega y profundizó el tema: "La literalidad es una de las peores cosas que suceden porque matan cualquier posibilidad de metáfora, que es una de las cosas más maravillosas del mundo. Si no tendrían que meter en cana a cada uno por las cosas que se dicen. Fue una utlización... hace tiempo que hago radio y televisión, y saben el componente del mensaje".

La furiosa reacción de Fernando Iglesias en Twitter contra Luis Novaresio

Tras lo acontecido en Debo Decir, Fernando Iglesias cuestionó a Luis Novaresio por defender al Coco Sily: "¿No te da ni un poquito de vergüenza, Luis?". Sin embargo, y por el momento, el periodista no le respondió.