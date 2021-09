Zulma Lobato tuvo un insólito sueño íntimo con Alberto Fernández: “Me decía ‘te quiero’”

La celebridad contó con lujo de detalles un increíble momento que su inconsciente creó, donde compartió un buen rato con Alberto Fernández. Zulma Lobato se encuentra activa nuevamente a nivel laboral en su faceta artística.

Zulma Lobato confesó que su inconsciente tiene fantasías impensadas con el presidente, Alberto Fernández. En una entrevista de redes, la celebridad relató un sueño subido de tono que tuvo con el mandatario y dio lujo de detalles de la situación que su mente creó mientras dormía.

“Soñé con el Presidente, que estaba entrando a la Casa de Gobierno y que pasaba por el patio de las palmeras. Él me decía Zulma te quiero, me gusta lo que vos hacés, pero fue un sueño…”, expresó la figura que comenzó su carrera en el programa que conducía Anabela Ascar por Crónica TV, en alusión a la admiración que Fernández demostraba por ella y su arte en el manifiesto de su inconsciente.

Lobato continuó su descargo en referencia y reveló las conjeturas que sacó sobre los motivos por los que pudo haber soñado con el presidente. “Me emocioné porque qué lindo sería conocerlo, estar ahí en la Casa de Gobierno y poder abrazarlo y conocerlo. Pero fue un sueño nada más. Yo no soy de soñar, habrá sido por el tema que tenemos que votar”, siguió la celebridad de televisión, en diálogo con Mitre Live.

“También soñé con Cristina que me decía que algún día íbamos a ir al Edificio Patria. Me encantaría que se haga realidad por lo menos hasta que esté en el gobierno”, agregó Lobato sobre sus sueños.

La historia de vida de Zulma Lobato

En un reciente reportaje que dio en Crónica TV, Lobato se refirió a sus primeros años de vida y lanzó: “Desde los 13 años salí a trabajar, en empresas de limpieza, verdulerías, negocios de ropa para hombres. Éramos cinco hermanos, muy pobres y los cinco ayudábamos a mamá. Un día decidí travestirme y mi familia no lo tomó bien.”

“En 2008 me hice las lolas con un cirujano, el único que me cobró en pesos. Una amiga me salió de garante, fui al banco, saqué el préstamo y estuve un año pagándolo. Como hombre no llegaba a la gente, con esta transformación mi vida cambió”, continuó Zulma y sumó: “Como extra hice 40 películas y trabajé en todos los canales de televisión, pero no es lo mismo: en ese momento no era nadie, y ahora soy una figura”.

“Limpio la casa, hago las compras, saco a la perrita y cuando me quiero acordar, se termina el día. Tengo que cocinar, me encanta hacer gimnasia, salgo a pasear con la perrita, me hace bien porque estoy un poco deprimida: un año y medio encerrada y sin trabajo”, cerró la celebridad sobre su cotidianeidad.