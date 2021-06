Zulma Lobato confesó su admitación por Cristina y Evita: "Siento todo por ellas"

La mediática Zulma Lobato brindó una entrevista para repasar su trayectoria y cómo pasa su actualidad.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ la mediática Zulma Lobato brindó una entrevista al periodista Franco Torchia -un encuentro gestado por el Frente Britnificante, TECAEME Producciones y Maricafe- y confesó su admiración por Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner. "Siento todo por Evita. Me encanta", admitió.

"Me gusta leer. Ahora estoy leyendo el libro de Cristina (Sinceramente) que me encanta. Está muy bien hecho, muy bien narrado. También leí La razón de mi vida, de Evita. Me encantó", contó Zulma dando paso a que Torchia le preguntara por sus sentimientos hacía Eva Perón. "Siento todo por Evita. Me encanta. He leído toda su historia y visto todos los documentales de Evita porque en el Archivo General de la Nación está todo sobre ella. Siempre me interesó mucho quién fue Eva Perón", remarcó Lobato.

Y agregó: "Fue la abanderada de los humildes, ayudaba mucho a los pobres. Tal es así que cuando ella pone la Fundación Eva Perón ayudaba mucho a la gente. Conozco personas a las que les dio casas muy lindas. No sé porque la gente rica no la quería a Evita".

Por otro lado, Zulma también se refirió a la actual Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y expresó: "Cristina fue una presidenta que tuvo una carrera impresionante porque fue senadora, abogada, diputada, una mujer muy inteligente. Te puede gustar o no pero estudió mucho para estar donde está. A Néstor Kirchner lo conoció en la facultad de La Plata, de hecho. Tuvo muchísimos años de militancia".

Luego de rememorar sus amores, su escolaridad, su trabajo, la violencia familiar, sexual, física y mediática que recibió a lo largo de toda su vida, Zulma no escatimó en críticas hacía el expresidente Mauricio Macri, a quien calificó como "un desastre". "En los 4 años de Macri no me alcanzó la plata, fue un desastre", fulminó Lobato, quien también arremetió contra Marcelo Tinelli y ShowMatch, denunciando que desde la producción del programa la nombraron "persona no grata" y le vedaron cualquier posibilidad de aparecer en la pantalla chica.

El palazo para Marcelo Tinelli y la producción de ShowMatch

"A lo de Tinelli yo fui una vez y salió el productor y me dijo: 'Usted es persona no grata acá en el canal, más adelante veremos'. Y ya cuando me dijeron eso es como que me dolió. No sé porqué para ellos soy persona no grata, no se porqué me tratan así, de esa forma", sentenció Zulma, mostrando su incomprensión al rechazo del conductor de El Trece.