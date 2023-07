Xuxa reveló detalles sobre su romance con Pelé: "Era virgen"

La reina de los bajitos hizo impactantes revelaciones sobre su relación con el mejor futbolista brasileño de la historia. El romance fue un secreto a voces durante décadas.

Xuxa y Pelé, la reina de los bajitos y el rey del fútbol, vivieron un apasionado romance. Pero el "reinado" fue muy tormentoso, según los detalles que salieron a la luz en las últimas horas. La cantante brasileña estrenó un documental sobre su vida y compartió impactantes datos sobre su relación con el crack brasileño.

La relación entre Edson Arantes do Nascimento y Xuxa Meneghel fue durante décadas un secreto a voces. Ambos se esforzaron en negar los rumores y en más de una oportunidad afirmaron que los unía una amistad. Aunque esto cambió rotundamente. Tal vez porque la muerte del futbolista, fallecido en diciembre del año pasado, le permitió a la artista amada por varias generaciones de niños contar la verdad sobre su vínculo.

La multifacética artista saltó a la fama con 16 años, cuando posó para la revista Carinho. Fue así que comenzó una maratónica carrera de modelo gráfica que la llevó a la portada de más de 80 revistas, incluida Playboy. "Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso", reveló Xuxa.

De acuerdo a su testimonio, recién empezó a explorar su sexualidad cuando conoció a Pelé, a sus 17 años. Por ese entonces, el futbolista tenía 39 y acababa de divorciarse de Rosemeri Cholbi, su primera esposa. Los ídolos brasileños se conocieron en una sesión de fotos.

"Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser", recordó la conductora que conquistó Argentina y Latinoamérica con su programa de televisión. Los brasileños estuvieron juntos seis años, pero la relación atravesó muchas turbulencias: eran novios y, aunque su relación no era abierta, Pelé sí estaba con otras mujeres.

"Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé", afirmó y agregó: "Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable".

Durante el primer episodio de su documental, Xuxa relató que el tres veces campeón del mundo inventó que tenía "una amistad colorida" con la presentadora para justificar sus infidelidades. "Y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí", explicó.

"Había cuatro modelos, Luiza, Marcia Brito, yo, y se suponía que una mujer negra, pero él no quería. Le pusieron en ese momento a Miss Brasil, que venía de Brasilia. En la foto, salí de frente a él. Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad", reveló la actriz a sus 60 años sobre el día que lo conoció. "Llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, contó. Así fue que entablaron una relación que duró seis años.

Xuxa hizo impactantes revelaciones en su documental

Xuxa, el documental se estrenó este jueves en Brasil. La docuserie repasa la vida de la conductora infantil más exitosa de Latinoamérica. La artista dio una serie de entrevistas para promocionar la producción y contó los peores momentos junto a dos de sus parejas más famosas, Pelé y Ayrton Senna. Además, habló sobre los rumores de romance con Marlene Mattos y reveló que odia su cuerpo cuando se mira al espejo.

El primer episodio causó un gran revuelo, pues allí la intérprete de “Ilarié” cuenta que quien la descubrió fue el director y productor Maurício Sherman. El poderoso empresario brasileño vio una serie de fotografías suyas y además de su belleza física, reparó en un rasgo de su personalidad: la vio como a una niña que sobre el escenario lograba cautivar a los demás. “Ella no imitaba a los chicos, los chicos la imitaban a ella”, recordó Sherman.

Luego, el documental repasa los primeros programas conducidos por Meneghel en Rede Manchete, cuando todavía no era amada por los niños. Luego, se enfoca en sus primeros pasos en O Globo y la elección de las adolescentes que la acompañaron, las célebres “paquitas”. Fue allí cuando Xuxa reconoció que fue un error que todas las seleccionadas hayan sido chicas blancas y rubias.

El segundo episodio estará disponible el 20 de julio y se centrará en el éxito que la conductora tuvo en la Argentina y otros países de Iberoamérica. Además, mostrará el reencuentro de la conductora con Marcelo Ribeiro, el actor que, siendo un niño, protagonizó junto a ella el cuestionado thriller erótico Amor, Estranho Amor. El documental está compuesto por cinco episodios y ya está disponible en la plataforma de streaming de la cadena Globo.