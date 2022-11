Wanda Nara lloró al recordar a Mauro Icardi y cruzó a La China Suárez

La mediática estuvo en un programa de televisión de Italia donde reveló detalles de su ruptura.

Wanda Nara rompió el silencio para hablar a fondo sobre el desenlace del romance con Mauro Icardi. La mediática quebró en llanto cuando recordó la situación y aprovechó para tirarle un palito a "La China" Suárez, con quien el futbolista tuvo un fugaz encuentro mientras eran pareja.

"Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo ‘quiero contarte esto’", manifestó Wanda en una entrevista brindada para la televisión italiana, momento que fue replicado en LAM por América TV. Al referirse a "La China" Suárez, lo hizo de manera filosa, ya que esa situación fue uno de los desencadenantes del fin del romance.

"Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", expresó la exjurado de Quién es la máscara. Más allá del mal momento, destacó que Icardi "me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Me dijo que ha visto a una persona".

Allí fue cuando no pudo aguantar la emoción y se largó a llorar tras lo sucedido. "Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad", sostuvo entre lágrimas.

Icardi no se resigna: volvió a dejarle un mensaje a Wanda en Instagram

Mauro Icardi no se resigna a seguir su vida con Wanda Nara y sorprendió al dejar un nuevo mensaje en las redes sociales de la empresaria. Mientras el futbolista continúa su carrera en el Galatasaray turco, Wanda decidió viajar a Italia junto con sus dos hijas, Isabella y Francesca.

Pese a que Wanda Nara confirmó en más de una oportunidad que su matrimonio con Mauro Icardi terminó y no hay vuelta atrás, el deportista siguió dejándole mensajes y provocando en las redes sociales y los medios a la madre de sus hijas. Esto hizo que en las redes Icardi fuera descripto como "tóxico" casi de forma unánime. Además, Nara ya estaría en una relación con L-Gante.

Pero en las últimas horas, el futbolista volvió a dar la nota al dejarle un nuevo comentario a Wanda en un posteo. Es que la empresaria viajó a Italia junto con sus hijas Isabella y Francesca, donde disfrutaron de un paseo que incluyó pedidos de deseos en la famosa Fontana di Trevi y una cena. Nara compartió imágenes en su Instagram y escribió: "Roma con Amor".

Fue ahí que Icardi volvió a sorprender con un comentario. "Mis 3 amores", escribió el futbolista junto con un emoji de corazón y arrobando a Wanda Nara. Si bien la empresaria no reaccionó al comentario de su expareja, sí lo hicieron los seguidores de Wanda, que no dudaron en atacar con todo al delantero del Galatasaray, al que trataron de "tóxico" y le pidieron a L-Gante para que le pusiera "los puntos".