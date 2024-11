Viviana Canosa se metió en la intimidad de Javier Milei y Yuyito González: "Retorcidos"

Viviana Canosa destrozó a Milei y Yuyito.

La periodista y conductora Viviana Canosa se refirió nuevamente al romance entre el presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia "Yuyito" González. La conductora fue muy crítica respecto de algunos aspectos del vínculo entre el mandatario y la "primera dama".

En su programa Viviana 630, que se trasmite por Radio Rivadavia, puso el foco en la entrevista que le realizó la conductora de Empezar el Día a su pareja en Ciudad Magazine y no se guardó nada. Sostuvo que el dirigente libertario iba a "descartar" a la ex de Guillermo Coppola.

Viviana Canosa consideró que la relación entre Javier Milei y Yuyito González es más como de una madre con su hijo y cuestionó la química de la pareja afirmando que falta "conexión".

"Yo no sé si ellos son novios o si juegan a que son madre e hijo. ¿Le pondrá talquito para que no se le paspe o será más del óleo calcáreo. ¡Qué vínculos retorcidos que genera Milei! Todo es más oscuro que el teatro negro de Praga", disparó la conductora.

Además, se mostró molesta por la presencia del mandatario en Ciudad Magazine. "Como en Argentina no hay ningún quilombo, es lógico que el Presidente esté dos horas en el día perdiendo el tiempo. ¡Vayan a laburar, vagos!. En otro momento de la nota, el Presidente dijo que los chicos y los locos dicen la verdad. A los chicos se los educa, y a los locos se los encierra", subrayó.

Por último, Viviana Canosa hizo referencia al vínculo entre el presidente Javier Milei y su novia Yuyito González: "La novia del padre de Conan decía mucho la palabra ‘emoción’, pero a esa pareja le faltaba fuego. Milei le daba la mano a Yuyito como quien agarra un pescado. Como al Javo no le gusta que le pregunten, fue a lo de Yuyito que entiende mucho de conchero pero muy poco de periodismo".

El sorpresivo pedido de Yuyito González relacionado a Donald Trump: "Tengo"

Este martes Donald Trump ganó las elecciones presidenciales y se convirtió nuevamente en presidente de los Estados Unidos. Uno de los más entusiastas con el triunfo fue el mandatario argentino Javier Milei. En ese contexto, la novia del presidente Amalia "Yuyito" González aprovechó para hacer un sorprendente pedido en su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine) aprovechando su condición de "primera dama".

En la antesala a las elecciones en Estados Unidos la conductora Yuyito González celebró su nominación a los Martín Fierro Latinos que se realizarán en Miami y en la que podría encontrarse con la ex pareja del presidente, Fátima Flórez. "Estoy nominada, qué lindo, a ‘Mejor Conducción de Televisión’ en los Martín Fierro Latinos que se transmiten desde Miami. Voy a hablar con Facu Ventura, no sé si voy o no voy, tengo que ver la agenda. La verdad que me agarró de sorpresa y es ahora dentro de poco", celebró la pareja del presidente Javier Milei.

El pedido de Yuyito a Donald Trump

Luego uno de los integrantes de Empezar el Día le consultó que pensaba Javier Milei sobre la nominación a los Martín Fierro Latinos: "Ah, le encanta, le parece maravilloso. Si llego a ir, de hecho, no sé qué va a pasar en Estados Unidos con las elecciones. Pero, de ir, voy a aprovechar el viaje para encontrarme con gente de alguno de los dos candidatos".

Tras esto, Yuyito González fue a fondo y dejó en claro sus intenciones de visitar a Donald Trump: "Si gana uno de ellos particularmente, si gana el otro no”. “Tengo pensado hacer algunas relaciones públicas extra Martín Fierro. Sería hermoso porque tiene un doble propósito, pero tengo que poder ir”, concluyó la ex vedette.