Video: una mujer desnuda sorprendió a Arjona y lo dejó mudo en pleno show

Ricardo Arjona no podía creer lo que sus ojos veían y reaccionó de manera inesperada.

Ricardo Arjona tuvo una reacción inesperada cuando una mujer se desnudó frente a él en medio de su show. El artista está de gira con su tour Blanco y Negro y en una de sus presentaciones ocurrió este hecho que lo tomó por sorpresa y lejos de hacerse el desentendido de lo que estaba pasando, el cantante afrontó la situación de la mejor manera que puso y el video se viralizó en las redes sociales.

Una de los clásicos más exitosos de Ricardo Arjona es la canción Desnuda, es uno de los temas infaltables en todas sus presentaciones. Al escuchar que el artista empezó a cantarla, una mujer que se encontraba en medio del público viendo el show de su artista favorito, decidió sacarse la remera y hacer un toppless frente a los ojos del vocalista.

La primera reacción de Ricardo Arjona al notar lo que su fan le mostraba, fue agarrarse la cabeza sorprendido, de esa forma evidenció que no podía creer lo que veía. Sin embargo, antes de terminar de cantar Desnuda, se volvió hacia la mujer en topples y le dijo: "Me confundí la letra y todo". La fanática le contó a los gritos: "Mi esposo me deja". El vocalista incrédulo preguntó: "¿Si?". El hombre aseguró que lo que decía su esposa era verdad.

Seguido a eso, Ricardo Arjona le tiró un beso y retomó la canción que había pausado para comunicarse con ella. El público ovacionó el gesto del artista y el show continuó, pero el video se hizo viral luego de la publicación de la mujer. La fanática utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para pedirle a los seguidores que etiqueten al artista en el video para que lo vea.

Ricardo Arjona se presentará en Argentina

Ricardo Arjona vuelve a nuestro país en el mes de agosto. Luego de agotar sus primeras cuatro funciones en el Movistar Arena, el artista tuvo que sumar dos nuevas fechas en el mismo recinto para eventos. El cantante se presentará el 5, 6, 7, 18, 19 y 20 de agosto. En las últimas dos presentaciones aún quedan las últimas entradas disponibles, pueden adquirirse desde la página de Entrada Uno y los precios varían entre los 4 mil y los 18 mil pesos. Los fanáticos pidieron que se agregue un recital más, ya que hasta la fecha es probable que se agoten las localidades y no se lo quieren perder.