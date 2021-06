Verónica Soldato respondió duramente la carta documento de Rocío Oliva por el escándalo con Cabak

Verónica Soldato le respondió a Rocío Oliva desconociendo los dichos en los que Ángel de Brito aseguraba que la ex futbolista había estado con Cabak. El conductor de Los Ángeles de la Mañana siempre remarcó que su información provenía directamente de la pareja del ex modelo.

Verónica Soldato, pareja de Horacio Cabak, le respondió a Rocío Oliva que le había enviado una carta documento en abril pasado por el supuesto vínculo que la única con el ex modelo. El escándalo mediático en el que se vio envuelto Cabak en el último tiempo tras separarse de su pareja en medio de denuncias de infidelidades parece no tener fin. Soldato respondió con otra carta documento negando lo descrito por Oliva y tildándolo de "falso, malicioso e improcedente".

En abril pasado se desató un escándalo de proporciones inimaginadas cuando Verónica Soldato le contó a Ángel de Brito que se iba a separar de Horacio Cabak en medio de infidelidades, entre las que habría incluido el vínculo "muy amistoso" entre el ex modelo y Rocío Oliva. Cuando la ex pareja de Diego Maradona escuchó esto entró en cólera y decidió enviarle una carta documento a Soldato exigiéndole que cesara en su conducta y rectificara sus dichos.

La respuesta de Soldato fue contundente y también a través de una carta documento. Según confirmó Rodrigo Lussich en Intrusos, la pareja de Cabak tildó de "falso, malicioso e improcedente" el escrito que le envió en primera medida Rocío Oliva. En su respuesta, Soldato desconoció los dichos que Ángel de Brito reveló en la emisión de Los Ángeles de la Mañana del 28 de abril pasado en los que apuntaba a Oliva como una posible mujer con la que Cabak la engañó.

"No tengo conocimiento de dicha cuestión", afirmó Soldato en su carta documento, desechando las palabras del periodista que Oliva citó textualmente en su misiva legal sobre el supuesto vínculo que la unía con Cabak. Vale recordar que el ex modelo y la futbolista compartían trabajo en Polémica en el bar, ciclo del que ninguno de los dos sigue formando parte.

"Verónica desconoce cualquier tipo de relación entre Rocío y su marido y que ella le haya dicho a De Brito algo al respecto", explicó Lussich para aclarar el lenguaje legal que se utilizó en la carta documento. Cabe aclarar que Ángel de Brito siempre aseguró que la información que él brindaba provenía directamente de la pareja de Horacio Cabak.

"Fue aconsejada por un abogado: 'negá todo, vos no hablaste con Ángel, no la nombraste a Rocío, no tenés nada que ver, vos no sabés nada'. Son artilugios legales que a este momento llaman mucho la atención", aventuró por su parte Adrián Pallares sobre las motivaciones de la carta documento de Soldato. Lo cierto es que el conflicto entre las mujeres parece estar lejos de terminarse, ya que después de la misiva de Soldato, Rocío Oliva iniciaría acciones legales en su contra.