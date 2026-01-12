Mauricio Macri concretó una cita con una figura de El Trece.

Mauricio Macri y Juliana Awada anunciaron su separación este último domingo 11 de enero, poniendo fin así a un matrimonio de 15 años. La noticia generó una gran repercusión tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, al igual que lo hizo la historia que la ex primera dama subió a su cuenta oficial de Instagram, en la cual pidió respeto en el tratamiento del acontecimiento.

En las últimas horas, una reconocida figura del espectáculo reveló haber recibido un mensaje del exmandatario invitándola a comer, algo que tomó por sorpresa a muchos teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde que se hizo oficial la ruptura. Para colmo, se trata de un viejo amor del político: Graciela Alfano.

¿Qué le dijo Mauricio Macri a Graciela Alfano?

Mientras le concedía una nota a El Diario de Mariana Hoy (América TV), la exactriz y modelo reveló que Macri le escribió "a las 4 de la mañana". "Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de la semana", prosiguió la exvedette, asombrando a todos los del estudio, incluyendo a la propia conductora sustituta del ciclo, Marina Calabró (que está reemplazando a Mariana Fabbiani), quien profirió un sórdido "¡¿Qué?!". "Pará, ¿hoy a las 4 de la mañana hablaste con Mauricio Macri?", inquiso estupefacta.

"Marina, no sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí me volvió el Wi-Fi, pero yo lo recibí a esa hora. Quedamos en ir a comer, que me parece fabuloso. Yo tuve un romance, ya lo he dicho hace varios años, con Mauricio. Y es un hombre que me encanta", confesó. Acerca de cómo se dio el contacto, recordó. "Fue muy cómico, yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces yo creí que era fake, así que le respondí cualquier cosa y después me dijo que era él. Como todavía no había explotado esto de Juliana, le pregunto con este humor que tengo si seguía en pie y me dijo que sí".