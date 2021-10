Acusan a Wanda Nara de inventar "chats falsos" entre Icardi y La China Suárez

Un allegado a la actriz apuntó contra la botinera y fue fulminante. El amigo de la China Suárez habló sobre el tema con Ángel de Brito.

Un amigo de la China Suárez reveló que Wanda Nara habría editado los chats que la actriz mantuvo con su esposo, Mauro Icardi, con photoshop, para generar escándalo. El periodista Ángel de Brito dio a conocer la versión de esta persona allegada a la ex Teen Angel, quien dejó en claro que próximamente mostraría las verdaderas conversaciones.

“Quizá muestre los verdaderos chats, no esos chats falsos que hizo Wanda con Photoshop”, le dijo el amigo de la China a de Brito. Además, el conductor de Los Ángeles de la Mañana se refirió a una publicación que la China Suárez efectivamente hizo recientemente, para aclarar lo acontecido con Mauro Icardi. “Mañana, por hoy miércoles va a hablar”, cerró el periodista.

La publicación de la China Suárez

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó su descargo la China Suárez, tras haber sido juzgada por el público por sus supuestos mensajes con Mauro Icardi.

La China continuó su descargo en alusión a las mentiras que el jugador de fútbol le habría dicho sobre su vínculo con Wanda Nara: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

“Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”, sentenció ante el palpable machismo de la sociedad y siguió: “No voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, las actitudes de los conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y después bien saben esconder. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirva solo como descargo sino también para reflexionar entre nosotras”.

“Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra”, sentenció la actriz.