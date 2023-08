Tras ser operado, Luis Ventura alertó sobre su salud: "Destrozado"

El famoso periodista contó cómo atraviesa el delicado momento de salud tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Cómo es el estado de Luis Ventura.

Luis Ventura reapareció públicamente y habló a corazón abierto de la operación a la que tuvo que someterse. El famoso periodista hizo un descargo tras salir del quirófano y alertó a sus seguidores de Instagram sobre cómo continúa su estado.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Secretos Verdaderos, mostró una foto desde el hospital y contó cómo se sentía. Principalmente, Ventura quiso llevar la calma y aseguró que estaba muy bien y que ahora se quedaba enfocado en su recuperación.

"Listo...a otra cosa. No me morí, no me fui a ningún lado, no volví de ningún lado. El Dr. Cabral me operó, monitoreó el Dr. Beherens en la Trinidad y Miguel y José me arreglaron la tele para ver a Mazzocco", empezó por decir el periodista. En este marco, aseguró que el postoperatorio se le está haciendo fácil y que no tuvo complicaciones durante la cirugía.

En este marco, sumó: "Pasó El florista de los Famosos Roberto... me tiró pétalos de rosas y me dejó caramelos que no puedo comer... pero el amor es más fuerte". Finalmente, concluyó: "Gracias a todos e iré respondiendo ante tanto cariño... siempre con mis hijos, mi hermano, mi familia y amigos... Los quiero y ¡voy por más!".

Tras su internación, Luis Ventura contó el estricto tratamiento que debe seguir

Luis Ventura se sinceró en América TV y contó detalles de la situación de salud que atraviesa. Luego de haber pasado unas horas internado, el periodista regresó a la pantalla chica y contó cuál es el tratamiento médico que deberá seguir.

El martes por la tarde, Ángel de Brito generó gran conmoción al anunciar que Ventura había sido internado tras realizarse unos chequeos de rutina. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero el periodista deberá tomar algunas medidas a raíz de los resultados que arrojaron los análisis. Precisamente, profundizó sobre este tema en A la tarde.

"Es algo que hago todos los años y sabía que los puntos fosforescentes iban a ser el sobrepeso y la glucemia en sangre", empezó por contar Ventura. Luego, sumó: "Tengo que bajar entre 12 y 15 kilos". Sin embargo, el Presidente de APTRA reveló que también tiene que someterse a algunas intervenciones quirúrgicas.

"Me tengo que realizar dos intervenciones importantes. Una es íntima y la otra es en la cadera", precisó. Luego, explicó: "Me tendría que haber operado ayer, pero no quise porque tenía un par de compromisos". Y añadió: "La otra operación la estoy empezando a programar. Es con anestesia total, la intervención dura cerca de una hora. Es una operación de cadera, yo tengo destrozado el fémur de la pierna derecha".