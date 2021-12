Tras las peleas, La Chabona escrachó a L-Gante: "Gil"

La Chabona cruzó con todo a L-Gante después que el cantante casi terminara a los golpes con Christian Manzanelli, representante de la instagramer.

La Chabona salió en defensa de su manager Christian Manzanelli con los tapones de punta después de que este casi terminara a las piñas con L-Gante en la presentación de la pelea entre Yao Cabrera y Marcos "Chino" Maidana. "No tenés códigos", cruzó la mediática al cantante, según mostró ella misma con una captura de pantalla de la conversación que tuvieron en privado.

El miércoles pasado, L-Gante se volvió tendencia luego de que se viralizara un video suyo invitando a alguien a pelear en medio de la conferencia de prensa por la pelea entre Yao Cabrera y el Chino Maidana en el hotel Hilton. Con el correr de las horas se fue sabiendo más sobre los motivos del enojo del cantante y también de a quién estaba dirigida su invitación pugilística. Lo que sucedió es que Christian Manzanelli, manager del youtuber y de otras personalidades de las redes, lo apuró a L-Gante porque no había colaborado con La Chabona, a quien también representa.

Mientras L-Gante dio su versión de los hechos, al igual que Maxi El Brother, su representante, Manzanelli optó por seguir por la vía judicial y acusar al cantante de "tentativa de homicidio". En la misma tónica, La Chabona decidió escrachar en redes sociales al músico al compartir una conversación que tuvieron por WhatsApp. "Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente, que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboración. Porque queriendo apagar a los demás no se progresa", escribió L-Gante en tono conciliador, pero la mediática no quiso saber nada.

"Sos un gato y con vos está todo mal. No tenés códigos, te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Gil, me paro de mano por mi representante", comenzó disparando La Chabona en la captura de pantalla que compartió en sus historias de Instagram. Pero eso no fue todo, porque la instagramer también apuntó contra el representante de L-Gante: "Estás re pasado de gilada. Además, soy una mujer. Aprendé a respetar a las mujeres, vos venís de una mujer. No todo es droga, gato. Qué onda, ese gil de Maxi (‘El Brother’) solo te da gilada para que estés así".

"Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Te pedí mil oportunidades, cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas. No tenés codigos", cerró La Chabona, muy enojada. Por el momento L-Gante no contestó pese a las duras palabras de la instagramer en su contra. Habrá que estar atentos en las próximas horas a ver si el cantante decide continuar este cruce o darlo por terminado.

Por qué L-Gante se peleó con el manager de Yao Cabrera

En diálogo con TN Show, Christian Manzanelli reveló detalles de la pelea que tuvo con L-Gante. Según indicó el manager, el motivo del enojo del cantante de cumbia fue el siguiente comentario que le hizo. "Si es tan humilde como dice...". Y también reveló que el joven nunca le contestó si puede realizar un tema con "La Chabona", otra figura que representa además de Yao Cabrera: "No me responde desde hace un año cuando le pregunto si puede grabar una canción con La Chabona y darle una posibilidad".

“Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”, precisó Manzanelli, con indignación, sobre las amenazas de L-Gante durante el evento de boxeo.