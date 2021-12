Tini Stoessel mandó al frente a L-Gante: "El pibe se metió enseguida"

La cantante contó que una actitud de L-Gante la llevó a desconfiar que se filtrara Bar, la canción que lanzaron juntos.

Y un día Tini Stoessel y L-Gante se juntaron y lanzaron Bar, un tema en dúo que ya está rompiendo todos los rankings. Pero la historia detrás de la pegadiza melodía tuvo sus altibajos, tal como reveló la cantante durante una entrevista. "Estaba fanático", confesó, sobre una actitud del impulsor de la cumbia 420 que la preocupó.

Invitada a No es tan tarde (Telefe), programa conducido por Germán Paoloski, Stoessel contó cómo surgió la idea de hacer el feature con L-Gante: “Nos metimos en el estudio, ya habían trabajado un poco en el beat, era un beat más cumbiero pero con un poco de reggaeton. Bar es un poco más oscuro que Mienteme por ejemplo. Y dije 'mi dulzura también al cantar, con esa oscuridad que tiene el beat y esa fuerza, quedaría muy bien con una voz como la de L-Gante".

Por esto, la artista le mandó un mensaje al joven cumbiero y juntos se pusieron a trabajar en un nuevo tema. Pero, producto del entusiasmo de L-Gante, Tini tuvo mucho miedo de que Bar se filtrara antes de tiempo. “El pibe se metió enseguida a grabar y casi que todos los días me mandaba audios escuchando con sus amigos en la casa la canción, con no sé cuánta gente, y yo dije: ‘esta canción se filtra mañana’. No sé cómo ese tema no se filtró. Y estaba fanático todos los días preguntándome ‘¿Cuándo lo sacamos?’”, remarcó, entre risas.

Furioso descargo de Tini Stoessel en Instagram: "Crueles y miserables”

Tini Stoessel saltó en defensa de Joaquín Nahuel, el nene que se volvió viral en Twitter por hacer tortas para pagarse una costosa operación tras haberse quemado el 25% de su cuerpo. Después de haber recibido varias agresiones y burlas en la plataforma, su mamá decidió cerrarle la cuenta.

“Te admiro por tu valentía y tus ganas de ir por lo que amás. Deseo que tu fortaleza inspire a quienes muchas veces por estos crueles y miserables ataques renuncian a sus sueños”, publicó en su perfil de Instagram, junto con un nuevo video de Joaquín hablando sobre todo lo que vivió estos días a raíz de las agresiones.

“Hola, amigos. Estuve pensando en lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mis sueños, que voy a darle para adelante. Y les quería dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que la luchen por lo que quieren, y que si yo soy fuerte ustedes también lo son y que una discapacidad no los hace menos ni más”, dice el niño en el video.