Tini Stoessel habló sin filtros sobre sus problemas de salud: "Todavía sigo"

Las conmovedoras palabras de la cantante en su show en Sevilla. Qué le pasó a "La Triple T".

Tini Stoessel volvió a hablar de sus problemas de salud mental en medio de un show. La artista hace varias semanas está instalada en España, donde se encuentra de gira por diferentes ciudades.

Tras su separación de Rodrigo De Paul, los medios siguen el paso a paso de la cantante. Hace un par de semanas se volvió viral por ser abucheada en una famosa fiesta y también causó revuelo una entrevista en la que contó cómo la afectan los rumores sobre su vida y los "haters" de las redes sociales.

Esta vez habló directamente con las personas que más la quieren: sus fans. “La vida a veces con golpes un poco más duros, quiere en realidad que saques la mejor versión que tenés adentro tuyo y que te animes a volver a intentarlo. Porque no importa de dónde seas, que seas muy famoso o súper exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente”, sostuvo ante las miles de personas que asistieron a su presentación en Sevilla.

“Yo todavía sigo en un proceso, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena mirar al lado y ver que hay mucha gente que te quiere”, se sinceró, con la voz quebrada por la emoción.

La artista, que tras su ruptura con De Paul fue relacionada con una estrella de Netflix, contó los motivos detrás de lo movilizada que se sentía. “Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, reflexionó.

“La vida se trata de volver a intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de ‘¿qué es lo que la vida me está mostrando para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona?’, te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas”, concluyó.

Ángel de Brito contó toda la verdad sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzaron a salir en abril del 2022 y desde entonces cada acto en su vida como pareja se volvió de relevancia nacional. Asimismo, la ruptura entre la cantante y el futbolista también causó repercusión mediática por los anuncios que ambos hicieron en sus cuentas de Twitter. Hace días se viralizó que De Paul y Tini se habrían reconciliado debido a una visita del jugador a la casa de la artista y Ángel de Brito llevó claridad a la situación.

El conductor de LAM explicó en una historia de Instagram a qué fue el jugador de la Selección Argentina a la casa familiar de Stoessel y dio detalles sobre el paradero de cada uno de los protagonistas. Cabe recordar que De Brito fue el periodista que informó al público cuando se dio la separación, con información de primera mano, ya que habló de manera directa con Tini sobre los motivos de su ruptura.

"No hay reconciliación. De Paul ayer desayunó con Fran Stoessel en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho. Y no estaba tampoco. Hoy se va a Bolivia y durmió siempre en el predio de la AFA. Alejandro y Fran fueron a verlo al partido en la cancha con la familia de él", escribió el periodista de espectáculos de América TV. De esta forma, descartó las especulaciones sobre le posible regreso de Stoessel y el futbolista.