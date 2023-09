Ángel de Brito contó toda la verdad sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Fueron a verlo"

Se conoció la verdad sobre la supuesta reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Ángel de Brito contó todo sobre la relación de la cantante y el jugador de fútbol.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzaron a salir en abril del 2022 y desde entonces cada acto en su vida como pareja se volvió de relevancia nacional. Asimismo, la ruptura entre la cantante y el futbolista también causó repercusión mediática por los anuncios que ambos hicieron en sus cuentas de Twitter. Hace días se viralizó que De Paul y Tini se habrían reconciliado debido a una visita del jugador a la casa de la artista y Ángel de Brito llevó claridad a la situación.

El conductor de LAM explicó en una historia de Instagram a qué fue Rodrigo De Paul a la casa familiar de Stoessel y dio detalles sobre el paradero de cada uno de los protagonistas. Cabe recordar que De Brito fue el periodista que informó al público cuando se dio la separación, con información de primera mano, ya que habló de manera directa con Tini sobre los motivos de su ruptura.

"No hay reconciliación. De Paul ayer desayunó con Fran Stoessel en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho. Y no estaba tampoco. Hoy se va a Bolivia y durmió siempre en el predio de la AFA. Alejandro y Fran fueron a verlo al partido en la cancha con la familia de él", escribió el periodista de espectáculos en su posteo y así derribó todas las especulaciones sobre le posible regreso de Stoessel y De Paul.

El comunicado de Tini y Rodrigo De Paul sobre su separación

"Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", fueron las palabras del jugador de fútbol y, por su parte, Stoessel escribió exactamente el mismo texto, solo que cambió "Tini" por "Rodrigo".

El mal momento de Tini Stoessel por su salud mental

Stoessel ha hablado en varias oportunidades de sus problemas con la ansiedad y los ataques de pánico. Hace algunos meses, fue noticia por su sentido descargo en medio de un multitudinario show: "Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias".