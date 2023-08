Sufre De Paul: Tini Stoessel fue vista muy cerca de una estrella de Netflix

Quién es el galán de Netflix que fue vinculado con Tini Stoessel. El video en un boliche que desató los rumores de romance.

Tini Stoessel volvió a estar bajo todos los flashes luego de que se filtrará un video de la cantante muy cerca del galán de una serie de Netflix que es furor en la plataforma de streaming. Luego de separarse de Rodrigo De Paul, la "Triple T" hizo varios viajes con amigos para transitar el duelo. Fue así que durante su estadía en Madrid coincidió con este actor y rápidamente se dispararon los rumores de romance.

Según explicaron, los artistas fueron vistos juntos en un reconocido boliche de la capital de España. En la grabación la interprete de hits como Cupido está cantando una de sus canciones cuando el joven de 28 años se acerca e intercambian unas palabras.

Se trata de André Lamoglia, el actor brasileño que interpreta a Iván en la serie española Élite. “Desde que se supo la separación de De Paul comenzaron los rumores con este chico. Se decía que era un modelo”, señaló Marcela Tauro en la emisión de Intrusos de este jueves.

Luego, compartió la información que le llegó sobre el presente del futbolista del Atlético Madrid. “Me contaron que De Paul está muy depresivo, muy bajón”, indicó la panelista. Karina Iavícoli, por su parte, sumó: “Y sí, lo dejó todo por ella...”. De inmediato, Flor de la V apoyó a sus colegas: "Se tatuó el nombe, imagínate".

Luego, Guido Zaffora tomó la palabra y contó que André es muy amigo de Valentina Zenere, la actriz argentina que se sumó a la producción de Netflix hace un par de entregas. "Estuvieron ahora juntos en Madrid porque se está por lanzar la nueva temporada", añadió Pampito.

Tini Stoeesel ya fue vinculada con otro chico

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación hace algunas semanas y ya aseguraron que la cantante habría encontrado consuelo en un modelo español. La ruptura de la cantante y el futbolista desató reacciones y rumores de todo tipo, pero los protagonistas se limitaron a emitir comunicados calcados en el que afirmaron que el final de la pareja fue en buenos términos.

Mientras todos los programas de espectáculos continúan indagando sobre los motivos que llevaron a la separación, la cuenta de Instagram especializada en chismes, Gossipeame, reveló que la "Triple T" formó parte del festejo de una marca en las playas de Ibiza. Pero eso no es todo, pues la instagramer aseguró que la ídola pop tuvo algo con uno de los propietarios de la compañía.

“Me comentaron que se come al rubiecito y no a ese (el amigo de Juste). Yo banco a la Tini salidora y fiestera 100%. Se la pasó de novia y con responsabilidades. ¡Tini relajá!”, escribió Marcia, nombre real de la mujer que maneja la cuenta. Se trata nada menos que de Biel Juste. De acuerdo a las publicaciones del joven influencer español Joan Margarit -socio de Juste-, se supo que Tini participó de la fiesta de los dos años de la firma Twojeys.

La instagramer sostuvo que el español le pareció un “rubiete con onda” porque se mostró en Ibiza y con barco. “Banco mil”, insistió “Pochi” sobre el nuevo rumor amoroso de la cantante. La versión nació de los fans de la artista, luego de que Tini fuera fotografiada usando una remera igual a la que usó Joan Margarit, compañero y colaborador de Biel Juste.