El drama de Tini Stoessel tras separarse de Rodrigo de Paul: "Tengo"

La Triple T luego de romper con el futbolista del Atlético Madrid se refugió en su familia y amigos. Salió a la luz un video de la artista en su viaje por Miami y contaron cómo transita el duelo.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron sus separación hace algunas semanas. La noticia revolucionó las redes y a los programas de espectáculos, pero los protagonistas solo se limitaron emitir un comunicado calcado en sus respectivos redes sociales y no hicieron más declaraciones al respecto. Pero ahora salió se conoció el dramático momento que transita la Triple T.

De acuerdo a diferentes trascendidos, la pareja atravesó una fuerte crisis pero no lograron superarlo. Y según Mauricio D'Alessandro, los hijos del futbolista fueron determinantes en el fin de la relación. "Todos los meses ve a sus hijos una semana. Cuando llegan sus hijos, él se dedica exclusivamente. Es muy difícil sostener una pareja tan joven como Tini", sostuvo el abogado y sumó: ""Resignar el amor es un sacrificio que no estamos acostumbrados a ver en los hombres. Él eligió bien, su actitud lo ennoblece, sacrificó a la mujer de su vida por sus hijos".

Tras la ruptura, la artista estuvo mucho de viaje: Buenos Aires, España y Miami. De hecho, días a atrás regresó a la ciudad estadounidense junto a un grupo de amigos. "De Tini me contaron que súper amorosa y se sacó fotos con todos los que le pedían”, sostuvo la instagramer Gossipame.

En medio del duelo, la artista se refugió en su familia y amigos. "Se la veía con expresión medio tristona. Tengo entendido que la recomendación, según le dijo Mariana, la madre a unas fans, es que descanse y desconecte", explicó Pochi en el video que subió a las redes.

Además de la separación, Tini había hecho público que en los últimos meses sufrió ataques de pánico y ansiedad. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, contó en medio de unos de sus show en España. "No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”, explicó, en diálogo con El País.

"Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias", indicó en ese reportaje y agregó: "Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado”.

Tini le provocó un conflicto familiar a Paula Chaves

Paula Chaves volvió a mostrar su "particular" relación que tiene su familia con Tini Stoessel. Hace unas semanas, Olivia, su hija mayor, la sorprendió al pedirle que para su cumpleaños quería que sus padres inviten a la cantante. Y ahora descubrió un dibujo del pequeño Baltazar que provocó una fuerte recriminación a través de las redes.

“¿Qué hiciste?”, le consultó Paula a su hijo, que estaba dibujando en la mesa, rodeado de marcadores. “Un dibujo”, contestó Baltazar. “¿A quién?”, quiso saber la conductora, que se llevó una gran sorpresa por la respuesta del niño de seis años. “Para Tini”, respondió con picardía. “¿Perdón? ¿Qué dice ahí arriba? Que no llego a leer”, le pidió Paula y el nene se puso a leer las tiernas palabras que le escribió a la artista: “Te amo Tini, sos la más linda del mundo”.

“Pero si eso me lo decís a mí”, le reprochó su mamá y el pequeño, con astucia, le explicó: “Y pero, también a Tini”. “Veo a un chanta total. Se arma, eh”, le comentó su mamá ante la carcajada que lanzó el niño. Pero la situación no terminó, ya que luego subió a sus historias la carta de la polémica

“36 hs de trabajo de parto. Colecho. Lactancia hasta los 3 años. Y le dice esto a otra”, escribió Paula sobre la imagen. Unos minutos después, pescó infraganti a Baltazar mientras estaba abrazado a ella. “Mucho, te amo Tini, te amo Tini, pero ¿a quién le pedís upita? ¿A quién le pedís upita cuando te sentís mal? Que venga Tini…”, cerró con humor la modelo.