El pedido menos pensado de Paula Chaves a Tini Stoessel: "Que venga"

La conductora de TV le hizo un pedido muy particular a la cantante en las redes sociales. Paula Chaves sorprendió a Tini Stoessel en su cuenta de Instagram.

Paula Chaves compartió una historia de Instagram que involucró a Tini Stoessel y sorprendió a todos sus seguidores. La conductora de televisión reveló el insólito pedido que su hija mayor le hizo en relación a la famosa cantante.

Chaves tiene tres hijos junto a su esposo Pedro "Peter" Alfonso: Olivia, Baltazar y Filipa. El cumpleaños número 10 de su primogénita es inminente y por ese motivo la niña decidió hacer un extravagante pedido a sus padres, quienes no dudaron en hacer pública la situación.

"Tranqui los pedidos de Oli para su cumple", escribió Chaves en su historia de Instagram, seguido por un emoticón alusivo a las risas. En la siguiente publicación mostró el escrito que su hija había dejado en un calendario pegado en la pared, que indicada que el 23 de este mes cumple años: "Que Tini venga a mi cumple, please (NdeR: por favor)".

El pedido de Olivia Alfonso a sus padres.

A pesar de la publicación de Chaves en sus redes y la masiva llagada que tiene debido a sus millones de seguidores, la intérprete de hits como 22 y Recuerdo aún no se ha pronunciado sobre el pedido recibido por parte de la hija de Paula y Pedro. Esta situación se da en medio del escándalo mediático que tiene envuelta a Stoessel por su separación del futbolista Rodrigo De Paul.

La fuerte crisis de Paula Chaves y Pedro Alfonso

"Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer", comentó Chaves en diálogo con Vero Lozano sobre la relación productor-actriz que a veces tiene con su esposo. Y sumó: "Estuvimos dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto… más, fueron tres semanas. Fue una crisis fuerte pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso".

Chaves destacó que fue la crisis más fuerte hasta el momento y que dormían en cuartos separados debido a su mala relación. A pesar de eso, la modelo aclaró que siempre pudieron mantener sus problemas de pareja fuera de su relación con los niños, ante quienes simulaban que todo estaba bien. Con el correr de las semanas, las cosas se arreglaron entre Pedro y Paula, solo se trató de una crisis pasajera.