Tiene 29 años y salió con Mick Jagger: quién es la mujer que tendrá un hijo con Al Pacino

Esta joven escritora y productora ha dejado su huella en la vida del reconocido actor y se ha convertido en una parte importante de su vida y su peculiar familia. Quién es Noor Alfallah.

Al Pacino, reconocido actor de renombre, está a punto de convertirse en padre por cuarta vez. El protagonista de películas icónicas como El Padrino y Scarface espera a su hijo junto a su actual pareja, Noor Alfallah, una escritora de 29 años que se encuentra en el octavo mes de embarazo. La noticia fue confirmada por el representante de Pacino al portal TMZ.

El actor ya tiene tres hijos de relaciones anteriores, dos con la actriz Beverly D'Angelo y uno con la coach de actuación Jan Tarrant. Al Pacino y Noor Alfallah hicieron pública su relación en abril de 2022 y desde entonces han sido vistos juntos en varias ocasiones. Ahora, esperan con entusiasmo la llegada de su primer hijo juntos.

¿Quién es Noor Alfallah?

Noor Alfallah es la actual pareja de Al Pacino, una mujer con la que lleva varios años de relación y que se ha convertido en su nuevo amor. A pesar de la diferencia de edad de 53 años entre ambos, Alfallah ha cautivado al reconocido actor estadounidense. La pareja espera con emoción la llegada de su nuevo hijo, ampliando así la peculiar familia que Pacino ha formado a lo largo de su vida. Al Pacino y Noor Alfallah se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento. Conozcamos más sobre esta joven que ha conquistado al actor.

La madre del último hijo de Al Pacino

A pesar de las especulaciones sobre sus intenciones con el actor, la joven tiene una exitosa carrera en Hollywood.

A pesar de ser reconocida como la nueva pareja de Al Pacino, poco se sabe sobre ella en el mundo del cine. Al igual que su novio, Alfallah también está involucrada en la industria cinematográfica, siendo una exitosa productora de Hollywood. Hace más de tres años que ha logrado robarle el corazón al actor neoyorquino.

Muchos especulan que, a pesar de su éxito y su juventud, el interés de Noor Alfallah por mantener una relación con Al Pacino podría estar relacionado con su fortuna. Sin embargo, la productora proviene de una familia adinerada de Oriente, y sus propios negocios la mantienen entre Kuwait y Estados Unidos.

Aunque Noor Alfallah no se considera una influencer, cuenta con más de 32.000 seguidores en sus redes sociales, principalmente en Instagram. Además de Al Pacino, ha tenido una lista larga de pretendientes y relaciones. Estos romances también han incluido a personas mayores que ella, por lo que mantener una relación con Al Pacino no ha sido algo inusual para esta exitosa productora. Entre sus relaciones pasadas se incluye el legendario cantante Mick Jagger, estrella de The Rolling Stones, y también ha sido vinculada en varias ocasiones con el actor y director Clint Eastwood.