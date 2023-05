Thiago de Gran Hermano se picó con L-Gante y se pudrió todo: "Eras"

El exparticipante del reality de Telefe sigue enojado con el cantante y se lo hizo saber. El enfrentamiento comenzó cuando el referente de la cumbia 420 comenzó a escribir a Daniela Celis.

Thiago Medina y Daniela Celis fue una de las parejas que dejó la última edición de Gran Hermano. Los participantes del reality vivieron un intenso romance en la casa más famosa del país, pero tuvieron un breve impasse tras la primera salida de la joven. En ese momento, L-Gante empezó a hablar con la joven oriunda de Moreno y comenzaron a circular rumores que enfurecieron al ex GH.

Aunque nunca quedo de todo claro que pasó entre Daniela y el cantante, Medina tomó una drástica y repudiable decisión: tomó el celular de su pareja, accedió a la cuenta de Instagram y lo bloqueó. "Me molesta que estén rompiendo a cada rato. Le respondía a las fotos que subía, así que me cansé y lo bloqueé", afirmó Medina.

Pero el conflicto entre el flamante verdulero y el referente de la cumbia 420 tuvo un nuevo capítulo la semana pasada, durante el cumpleaños de Ariel Ansaldo. Allí coincidieron ambos y se produjo un cruce que tuvo consecuencias.

En el programa A la Barbarossa, en la pantalla de Telefe, Thiago y "Pertañela" contaron detalles de lo sucedido, en donde no faltaron los reproches. “Él me agarró y nos fue a saludar directamente y yo lo saludé porque soy así, muy educado”, arrancó contando Medina.

“Después me vino a buscar y me preguntó qué onda. Yo le dije: ‘Eras mi ídolo hasta que le hablaste a mi mujer. Imaginate si fuera al revés, si vos estás dentro de la casa y yo estoy afuera, te hago el aguante y cuando salís te enterás de que le estoy hablando a tu chica’”, reveló Thiago.

Consultado sobre la respuesta de L-Gante, el ex Gran Hermano, contó que el cantante de cumbia 420 le dijo que “las wachas van y vienen”. Ante este comentario, Thiago no se quedó callado y le hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con la apreciación. “Bueno, pero para mí no”, le respondió el joven de González Catán.

No obstante, aclaró que luego de la charla todo quedó en buenos términos. “De ahí hablamos, estuvimos hablando todo bien. Y le dije, no mira la verdad, la llamé a Dani y le digo, ella es mi mujer”, contó Thiago. Entonces Daniela tomó la palabra y contó cuál fue su respuesta: “Si mi amor si".

L-Gante estrenó sus dientes de oro y diamante

L- Gante impactó a sus seguidores al mostrar su nueva y costosa dentadura. “¡No llegué a hacerme la estética de los dientes! Pero algo es algo, ¿no?”, escribió días atrás el cantante en una historia de Instagram para compartir con sus seguidores su nueva adquisición: un exclusivo accesorio dental personalizado de oro amarillo de 18 kilates y diamantes naturales incrustados que tiene un valor aproximado de 8 mil dólares.

No es la primera vez que el cantante de cumbia 420 exhibe fotos de las intervenciones que le hace a sus piezas dentales. Hace un tiempo, se mostró con un grillz (una corona metálica que adorna el diente) hecho con brillantes plateados para responderle a un usuarios que lo criticó por su sonrisa desalineada. “Que te impide arreglarte los dientes”, le preguntó. Y él le retrucó: “Mi otro”.

La joyería que confeccionó este exótico accesorio fue Grillz Baires y fue a pedido del odontólogo Hernán Bogo. El profesional se especializa en implantología y rehabilitación oral y no solo atiende al músico sino también a otros famosos como Wanda Nara.

El uso de este accesorio es parecido al de los protectores bucales: se pueden poner y quitar con gran facilidad sin ningún tipo de intervención, lo que no los exime de una necesaria supervisión. Suelen estar hechos de oro, plata, con brillantes o incluso de colores. Además, existen dos modalidades: los removibles y los fijos.