Thelma Fardin se suma a Redes, la nueva obra teatral de Muscari

La actriz de 28 años se suma al elenco de Redes, un espectáculo que se reestrenará el 15 de julio en la Avenida Corrientes.

A principios de marzo, José María Muscari presentó Redes en Paseo La Plaza pero luego de un par de funciones, se vio obligado a suspender el espectáculos por las restricciones de la pandemia. Pero luego de cuatro meses de lejos de los escenarios, el destacado director está listo para reestrenar la obra el próximo 15 de julio con algunas nuevas incorporaciones y, sin lugar a dudas, la más resonante es la actriz Thelma Fardin.

Al elenco conformado por Inés Estévez, Cande Molfese, Nati Jota, Lucas Spadafora, Grego Roselló, Srita. Bimbo, Connie Isla y Flor Jazmín Peña se le suma Thelma Fardín. "Es una excelente actriz y una excelente incorporación, porque además de ser actriz tiene una pata muy fuerte en el mundo de las redes. Me gusta pensar que es un referente de redes y que tiene muchas cosas para decir", reveló Muscari en sus redes sociales, mientras que la artista de 28 años compartió su mensaje y aseguró que está muy entusiasmada por el proyecto.

Hace tiempo que la actriz está muy enfocada en sus proyectos laborales. No solo actúa desde 1999, sino que hace dos años publicó su primer libro y en marzo de este año, se lanzó como cantante. Y luego del revuelo que generó su denuncia a Juan Darthés por haberla violado durante una gira de Patito Feo en Nicaragua en 2006, cuando ella tenía 16 años, decidió no hablar del tema públicamente a menos que sea estrictamente necesarios. Y a mediados de junio, luego de la reaparición del actor en la televisión brasileña, donde aseguró que "no hizo nada de lo que se lo acusa", Fardin decidió hacer un fuerte descargo en para responderle. "El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso", empieza la actriz en un comunicado que subió a sus redes sociales.

Y señaló que la causa contra Rafael Pacífico Dabul -así es el nombre del actor- continúa avanzando y que junto a sus abogados seguirá manejándola en el terreno legal: "Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra, produjeron prueba, y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada".

Además, tomó el descargo de su agresor para señalar que la Justicia debe determinar si es culpable o no, más allá de lo que crea la gente. "El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de 'le creo o no le creo', no es una cuestión de fe. Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente. El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la re victimización y dejando de estigmatizarla. Llegamos hasta acá y seguiremos avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Amnistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres", concluyó.