Susana Giménez fue denunciada por la AFIP: la impactante suma que debe

Susana Giménez recibió una inesperada denuncia por parte del organismo fiscal. Los motivos y cuál es la suma de dinero que reclama.

Susana Giménez está involucrada en una denuncia inesperada que la pone contra las cuerdas. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la denunció penalmente y reveló todos los motivos, así como también la gran suma de dinero que debe pagar en un plazo estipulado.

La situación mediática y legal de Susana Giménez fue incrementándose con el correr de las semanas. En esta oportunidad, la diva argentina fue denunciada penalmente nada menos que por la AFIP tras evadir impuestos, y en este marco, la suma de dinero es de 50 millones de pesos, que se extiende a 300 millones con multas e intereses.

Lo solicitado por el organismo fiscal previo al pago correspondiente fue declaración jurada de patrimonio y otros trámites vinculados a esos documentos, que sí presentó. El problema estuvo radicado en la negación sistemática de la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019.

Su justificación fue que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es “confiscatoria”. Por ende, Susana pidió una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad por el incremento de la alícuota de BP 2019. Esto fue rechazado por el juzgado, luego apelado y posteriormente, hubo un desistimiento del recurso de apelación cuando se dicta la resolución de determinación de oficio.

Asimismo, la conductora que actualmente reside en Uruguay presentó otra cautelar para evitar la denuncia penal, pero también fue denegada en julio del 2022. "No se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración", refutó la AFIP, y agregó: "No existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento. Por lo tanto, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal".

Qué pasa si Susana Giménez no paga

En el comunicado, la AFIP detalló que puede eliminar el marco penal de la causa abonando la deuda. De lo contrario, puede ser convocada por la fuerza pública e incluso, ser llamada por la Interpol en caso de que se encuentra fuera del país, que es lo que sucede.

"Dado los antecedentes de la contribuyente, es difícil que esto suceda, con lo cual el juez debería dar curso a la denuncia, pedir al Ministerio Público Fiscal que impute a la denunciada y la llame a declarar", indicaron desde la institución. El juzgado penal económico a cargo es el número 5 a cargo del doctor Diego Amarante.

Susana Giménez, sin filtro contra Marcelo Tinelli

Susana Giménez habló sin filtro sobre el presente de Marcelo Tinelli en la televisión tras el estreno de Canta Conmigo Ahora. La diva argentina habló sobre el momento de la televisión argentina y fue lapidaria sobre el reality show que se emite por El Trece.

Desde Uruguay, Susana Giménez fue polémica en sus declaraciones vinculadas a distintas personalidades del espectáculo. Moria Casán, Jorge Rial y Carlos Perciavalle, por ejemplo, fueron víctimas de sus dichos, pero ahora apuntó directamente contra Marcelo Tinelli.

En contacto con Red Flag, programa conducido por Grego Roselló en Luzu TV, la diva soltó una catarata de comentarios. "Sos referente en la plataforma donde también están todos los jóvenes, seguís vigente siempre. Ahora, mi madre, mi tía, la gente quiere saber: ¿Susana vuelve o no vuelve a la tele? ¿Qué vas a hacer con eso Su?", preguntó Grego.

"Ya sé, pero no... la verdad que no quiero hacer lo que me habían ofrecido porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión", lanzó la exconductora de Telefe. "¡Es buenísimo! Basta de que canten en la tele. Ya está ¿no?", agregó el comediante.