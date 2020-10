Implacable: La Princesita relató el duro momento que vivió junto a El Polaco.

Karina "La Princesita" se reinventó gracias a su rol como jurado del "Cantando 2020", con sus devoluciones picantes que no caen bien a todos los famosos. En este marco de éxito, le pasó factura a su ex pareja, El Polaco, por haber estado ausente durante el nacimiento de su hija Sol. Además, confesó que el cantante de cumbia jamás la ayudó con dinero para pagar el alquiler, durante su tiempo como pareja.

En diálogo con Catalina Dlugi ("Agarrate Catalina", AM 1110) la intérprete de "Corazón Mentiroso" relató su dura historia de vida. “Trabajé hasta los cinco meses de embarazo por necesidad, vivía con mis ahorros, me faltaban 500 para el alquiler, y olvidate que tuviera para leche y pañales”, señaló, dando a entender que El Polaco no la ayudó económicamente.

"Siempre es como que Dios me ayuda y es como un milagro. Ahí me enteré que ADI, te pagaba por ser intérprete y con eso pude pagar el alquiler y las cosas para Sol", sumó, conmovida.

Más allá de los momentos difíciles, Karina contó que los malos momentos junto a "El Polaco" ya "fueron olvidados". “Lo perdoné porque soy así, porque cada experiencia buena o mala, a mí me forma, y yo me vuelvo más fuerte y puedo salir adelante y después de que digo las cosas, se me va, a veces el rencor hace que no se pueda vivir”.

Por otro lado, "La Princesita" confirmó que para poder trabajar en pandemia, tuvo que separarse de su hija Sol, quien está viviendo con su abuela materna. La referenta de la movida tropical tomó esta decisión ya que la adolescente de trece años es paciente de riesgo -sufre de broncoespasmos- y si llegase a contagiarse coronavirus, podría terminar internada.