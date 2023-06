Silvina Luna: en medio del dolor, Martín Salwe dijo lo que todos querían

Martín Salwe utilizó sus redes sociales para expresar lo que piensa del delicado estado de salud de Silvina Luna. El fuerte posteo del locutor.

Martín Salwe realizó un contundente descargo a través de sus redes sociales vinculado al delicado estado de salud de Silvina Luna, quien se encuentra en terapia intensiva con respirador. El locutor que participó al igual que ella del reality show de El Trece El Hotel de los Famosos, se mostró muy enojado y dejó un mensaje a sus seguidores en medio del dolor por su amiga.

"Que bronca. Que rabia da todo", expresó Salwe en su cuenta de Twitter. Es que la salud de Silvina Luna se deterioró por completo y sigue internada en el Hospital Italiano, lo que motivó la reacción del personalidades del mundo del espectáculo. Ambos forjaron una cálida relación en El Hotel de los Famosos que sigue vigente.

En el posteo realizado en su cuenta de Twitter, Salwe apuntó contra el doctor Aníbal Lotocki sin nombrarlo, quien estuvo a cargo de la cirugía estética que se hizo en 2011. "Silvina luchando por su vida y el otro sorete laburando tranquilo como si nada. Vamos Sil. Corazón guerrero", manifestó.

Cabe recordar que mientras Silvina Luna era participante de El Hotel de los Famosos en 2022, muchas veces tuvo que ser trasladada a un centro de salud por sus complicaciones que comenzaron a complicarse desde ese momento. Según indicaron fuentes médicas, le entró una bacteria a los pulmones y es por eso que tuvieron que derivarla a terapia intensiva con respirador.

El último video Silvina Luna antes de ser ingresada a terapia intensiva

Se dio a conocer el último video de Silvina Luna antes de ser ingresada en terapia intensiva. La modelo está atravesando un delicado momento de salud y se encuentra internada en el Hospital Italiano, sedada y con un respirador. La noticia generó una gran conmoción el mundo del espectáculo y millones de usuarios de las redes sociales le enviaron fuerzas en este duro momento. Recientemente, se filtró el último clip en el que se la ve a Silvina, días antes de ser trasladada a terapia intensiva.

Luna sufre graves problemas de salud desde hace años a causa de la mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki y lucha contra una disfunción renal. Su cuadro se complicó aún más debido a la bacteria que le detectaron meses atrás, además de las reiteradas diálisis que se realiza a diario. En este contexto, se filtró un video suyo a comienzos de junio de 2023.

"Están por hacerme una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa, me van a reponer uno que se me salió, miren el moretonazo que me quedó ahí”, dice la modelo al comienzo del video, en el que se la ve acostada en una camilla, mostrando su brazo repleto de moretones.

"Ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Después, de este lado tengo otro pic, que es para hacer la diálisis, que está acá abajo de la axila. Bueno, quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”, agrega en aquel clip.