Se viralizó un video de Fabián Gianola agrediendo a Flor de la V

En las redes se hizo viral un video del día en que Fabián Gianola se burló de la orientación sexual de Flor de la V. El video del vergonzoso accionar del actor.

Fabián Gianola vive un comienzo de 2022 para el olvido, envuelto en un escándalo absoluto por las numerosas denuncias por abuso sexual y acoso en su contra por parte de varias ex compañeras de trabajo. Para colmo, en las últimas horas, Florencia "Flor" de la V lo destrozó en Intrusos (América TV) con un contundente mensaje.

A raíz de las palabras que realizó la actriz, comediante y conductora, se viralizó en las redes sociales un video de Gianola discriminando a Flor de la V por su orientación sexual. El mismo fue grabado en una entrevista que el artista brindó en enero de 2014, con el programa Desayuno Americano, que se emitió en América TV entre 2011 y 2017.

El día que Fabián Gianola agredió en vivo a Flor de la V

Durante la entrevista que brindó en enero de 2014 en Intrusos, Fabián Gianola fue consultado por Adrián Pallares acerca de su relación con Flor de la V, teniendo en cuenta que se sabía que no se llevaban bien por un problema que habían tenido tras una visita de él a fines de 2013 a La Pelu, ciclo que ella comandaba por Telefe. "Tengo que volver al tema de Flor de la V para que le demos un cierre, porque quedó como en el aire...", introdujo el conductor.

"Hablando de malas y buenas experiencias... una experiencia que seguramente no volverías a repetir, pero me gustaría una reflexión como para que no te jodamos más en el resto de la temporada con el temita", añadió Pallares, que esperaba con ansias la respuesta del actor.

Inmediatamente después, Fabián Gianola derrapó completamente e hizo gala de su machismo y de su misoginia. "No, bueno... Yo quise trabajar tranquilo y me pusieron travas…”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja ante la complicidad de Pallares, que le festejó el comentario al igual que el resto del elenco que lo acompañaba en la entrevista.

"¡Estás abriendo una puerta difícil!", le contestó el conductor mientras se reía, en tanto que Matías Alé quiso salvar a su colega y acotó: "Este es el móvil del amor, les pido por favor... Que Florencia ha sido nuestra compañera también, que reine la paz... Creo que Florencia está en Mar del Plata y tal vez pueda venir a vernos hoy. Este es el móvil del amor".

Gianola y Flor de la V compartieron el piso de La Pelu, por Telefe.

Sobre el final de la conversación, Gianola le quitó el micrófono a Nicolás Scarpino e intentó hacer una autocrítica al respecto: "También es responsabilidad mía no haber encontrado... No quiero hacer lío, fue sólo una broma. No salió, la verdad... Me fui tranquilo, muy bien con Telefe". Además, el actor y humorista de 58 años agregó: "Ya está, ya pasó hace mucho, hace cuatro meses casi, así que tampoco es para hacer lío. Las cosas a veces no se dan, no hay química".

Por último, cuando Pallares le recordó que ya había trabajado con Flor de la V, Gianola confirmó que "con ella había hecho una película: Los Súper agentes". Y completó: "Tuve un día de filmación con ella, me llevé bárbaro... En lo primero que hizo ella en el teatro estaba yo también en Más Pinas que las Gallutas, con Tristán y Emilio Disi en 1997, y no tuve problemas tampoco".

Flor de la V destrozó a Fabián Gianola

Hace unos días, a través de Intrusos, la conductora destruyó al comediante tras referirse a las acusaciones por abuso sexual y acoso que Fabián Gianola tiene en su contra: "Lo conozco de pe a pa, a mí nadie me lo contó. Desde el '98, cuando yo no era nadie que todos podían decirme lo que querían, como me lo decían arriba y abajo del escenario, hasta cuando trabajaba como protagonista en La Pelu".

Finalmente, Flor de la V sentenció: "Por lo tiempos de la Justicia y por las cosas que están pasando, yo les creo a todas las mujeres que denuncian". Y resaltó: "Elijo creer esos testimonios porque creo en cada una de ellas".