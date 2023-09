Se reveló a quién le confió sus bienes Silvina Luna: "Dejó preparado todo"

Filtran el testamento de Silvina Luna que realizó. A quién le dejó los bienes la modelo y actriz que murió a los 43 años.

Silvina Luna murió el jueves 31 de agosto a los 43 años tras haber estado internada desde el mes de junio de 2023 con un delicado estado de salud, a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki. A dos días del fallecimiento que entristeció al mundo del espectáculo, se reveló que la modelo y actriz dejó un testamento que indica a quién le dejó todos sus bienes.

En Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, se pusieron a hablar sobre Silvina Luna y su fallecimiento con un dato vinculado al testamento que hizo cuando estaba viva. Por precaución, teniendo en cuenta que su salud estaba muy agravada, la modelo eligió a una sola persona para heredarle sus bienes.

Se trata de su hermano Ezequiel Luna, quien la acompañó en todo momento desde el momento en que pisó el Hospital Italiano a principios de junio. "Todos sus bienes, ella tenía dos o tres propiedades, en vida los tiene donados a su hermano Ezequiel. Dejó preparado todo en vida para que si a ella le pasaba algo, su hermano no tuviese que estar haciendo trámites ni nada burocrático. Dejó todo listo al momento de irse", contó la panelista Paula Varela.

"Ella se rodeó de un círculo íntimo que la transmitió mucha paz, porque obviamente lo necesitaba, pero también sabía, con la mente en frío, que tenía que solucionar temas", agregó. Cabe recordar que Aníbal Lotocki, el médico que como consecuencia de la cirugía estética que le realizó agravó su salud, está condenado a cuatro años de prisión y en este momento tiene inhabilitada la posibilidad de ejercer la medicina.

Burlando pidió "respetar a la familia" y celeridad en la autopsia

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 resolvió solicitar al Hospital Italiano la conservación del cuerpo de Silvina Luna y su posterior traslado a la Morgue Judicial, tras un pedido de la Fiscalía. El abogado querellante Fernando Burlando expresó que "no se decidió la autopsia, solo conservar el cuerpo y así puede quedar cinco años en la morgue". Además, destacó la importancia de llevar a cabo el procedimiento correspondiente "para saber si las demás víctimas tienen algún tipo de tratamiento o vamos a dejar que se mueran todos". La modelo y actriz murió este jueves a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, que habría sido originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

"No se decidió todavía la autopsia, se decidió preservar el cuerpo de Silvina. Puede quedar cinco años en la morgue, por eso estoy diciendo que hay que respetar a la familia, hagamos la diligencia, notifiquemos a todas las partes y después vemos", dijo el abogado. En declaraciones al canal C5N, además, reclamó que se siguieran los pasos para "ver si existe un nexo causal o no". Y ahondó: "A ver si (Anibal) Lotocki tiene que ver con esta muerte, con este homicidio o no, que es lo que denunciamos, y que le entreguen el cuerpo a la familia así la puede despedir".

Tras la denuncia, tres jueces federales se declararon incompetentes para intervenir en el caso. El primero en pronunciarse fue Carlos Rengel, titular del Tribunal Oral N° 28, quien afirmó que no está en su competencia ordenar la autopsia aunque sí autorizó el pedido inicial del fiscal Sandro Abraldes para preservar el cuerpo de la modelo. El segundo fue el juez Alejandro Ferro, del Juzgado N° 36, donde el abogado inició una denuncia por "homicidio simple".

Por eso, el abogado aseveró que "son importantes las opiniones de los médicos y los restos mortales de Silvina, que van a hablar por sí solos", y recordó que "hoy también pedimos la extracción del tejido que esté comprometido con este material, o con el supuesto metacrilato en su totalidad. Silvina tenía en muchas partes de su cuerpo metacrilato".