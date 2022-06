Se pudrió todo: Mica Viciconte acusó a Nicole Neumann de dejarla sin trabajo

La ganadora de Masterchef Celebrity estalló de furia en las redes.

Mica Viciconte es una de las figuras que más reconocidas de las redes sociales y es de público conocimiento que gran parte de su trabajo son los canjes. En esta oportunidad, la mamá de Luca Cubero denunció públicamente que Nicole Neumann le habría voicoteado intencionalmente una oportunidad laboral. Al enterarse de esto, la guardavidas no dudó en hacerlo público para exponer esta situación.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Mica Viciconte manifestó: "Segundo llamado que recibe una marca con la cual trabajo hace mucho e incluso he comprado ahí prendas; diciendo que no me den ropa y que si lo hacía no iba a venderles más. Quiero creer que estas cosas no pasan, no!". De esa forma, la pareja de Fabián Cubero dejó en evidencia que no es la primera vez que pasa algo así.

Nicole Neumann y Mica Viciconte.

Pero eso no es todo, Mica Viciconte continuó: "Llamé a la marca directamente y saben qué pasó? No dan la cara. Sepan que la vida es un boomerang. Soy de las personas que ama ayudar a los emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie". Según su testimonio, la marca habría cedido ante el pedido de esta persona que llamó para exigir que le den de baja al trabajo de la influencer.

Si bien Mica Viciconte no aclaró a quién va dirigido su mensaje, cada vez que hace un descargo de este tipo se refiere a Nicole Neumann. Así como lo hizo cuando la modelo dio positivo de Coronavirus y al parecer no les avisó que estuvo en contacto estrecho con un covid positivo siendo que la pareja de Fabián Cubero acababa de dar a luz a su primer hijo.

El descargo de Mica Viciconte.

No es la primera vez que Nicole Neumann pide que bajen a Mica Viciconte

Hace varias semanas, Mica Viciconte reveló que una marca recibió llamados para que dejen de contratarla. En ese momento salió a la luz que en un evento al que estaban invitados Fabián Cubero, su pareja y Nicole Neumann, la modelo pidió que se cancele la invitación a su exmarido y su actual pareja. Desde la organización le dijeron que no iban a bajarlos y por ese motivo decidió no estar presente.

Pero como si eso fuera poco, también se conoció el escándalo en torno al famoso sweter que modeló Nicole Neumann y después lució Mica Viciconte en su cumpleaños junto a Fabián Cubero y sus tres hijas. Eso habría desatado la fueria de la modelo que al parecer levantó el teléfono para pedir que no le den más ropa y en otra oportunidad se comunicó con las multimarcas para que le den la misma prenda que le habían enviado a la guardavidas.