Se pudrió todo entre Marcelo Tinelli y su ex: "Una vergüenza"

Salió a la luz un furioso reclamo de Soledad Aquino, exesposa del conductor Marcelo Tinelli y madre de sus hijas en común Candelaria y Micaela.

Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas en común Candelaria y Micaela, irrumpió en sus redes sociales con una grave denuncia contra el conductor del Bailando (América TV) y alteró las redes sociales. El motivo del reclamo y la furiosa respuesta de una de sus hijas con "El Cabezón".

La polémica estalló cuando Soledad Aquino compartió una fotografía de viejos tiempos junto a Marcelo junto al mensaje “¡qué tiempos aquellos! Tirando fotos aparecen estas fotos. Qué jóvenes, ¿no?”. Un seguidor comentó la publicación y señaló: “Vos seguís teniendo el mismo poder. Poder con el que hiciste grande a Marcelo. Usina de buena onda y amor ¡Te quiero!”.

La foto de Soledad Aquino que desató una polémica con Marcelo Tinelli.

De forma imprevista Aquino le respondió con una fuertísima denuncia contra "El Cabezón" y sorprendió a todos al hacerla pública: “Hoy es lo opuesto. Me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo. Una vergüenza". La reacción de la mujer despertó una fuerte disputa entre quienes se pusieron de su lado y quienes escogieron el bando de Tinelli. En este último equipo se ubicó la hija de ambos Micaela, que le dejó un fuertísimo comentario a su mamá.

“Si la gente supiera lo que te ayuda papá…", sentenció la joven hermana de Candelaria encendiendo el fuego familiar. Por el momento, Marcelo Tinelli evitó dar opiniones al respecto y no hizo mención a la interna que destapó su exesposa desde hace un tiempo pero que ahora escaló a mayores y cobró interés mediático.

Soledad Aquino reveló el secreto mejor guardado de Tinelli y después borró la publicación

La cuenta Gossipeame alcanzó a ver el mensaje de Soledad Aquino en su feed de Instagram, donde hizo un desesperado pedido y contó una infidencia sobre Marcelo Tinelli. "Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos....", explicó la mujer, dejando en claro que el productor y empresario televisivo nunca tuvo un espacio para que ella trabaje en sus productoras.

"Así vivo tanta tristeza tan profunda... Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo", terminó diciendo el mensaje de Soledad Aquino. Horas después, el posteo fue eliminado aunque las capturas de pantalla lograron inmortalizarlo. Sin ir más lejos, Marcelo Tinelli fue una de las personas que le dio like a la publicación. Desde Gossipeame analizaron: "Se ve que Marcelo no leyó lo que decía y la likeó. Hoy no está más".