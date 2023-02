Se peleó con Baby Etchecopar, tocó en un acto de Milei y ahora dejó todo

El mediático que realizó un posteo en sus redes sociales y reveló que no está pasando su mejor momento. Quién es y qué le pasó.

Un artista mediático se alejó de los escenarios y los medios, situación que confesó mediante sus redes sociales. Se trata de El Dipy, quien hasta hace poco tiempo condujo un programa en Radio Rivadavia y se había presentado a tocar en un acto político de Javier Milei.

El polémico artista de cumbia que se había vinculado a la política, se alejó de todo por un difícil momento en su vida que reveló en un posteo realizado en su cuenta de Instagram. "Hola a todos. No estoy pasando un buen momento en mi vida, así que por un tiempo me alejo de las redes. Gracias a los que me quieren, y a los que no también", escribió.

El Dipy condujo durante un tiempo un programa en Radio Rivadavia llamado Los Desclasados. Allí tuvo un fuerte cruce con Baby Etchecopar, quien también trabaja en la misma emisora. "Yo no voy a seguir hasta que este hombre no pida disculpas de todo lo que me ha hecho durante un año y ocho meses sistemáticamente, sin parar, castigándome todavía no sé por qué", había dicho meses atrás.

Además, le soltó la mano a Mauricio Macri y en junio de 2022 tocó en un acto realizado en el estadio de El Porvenir en Gerli, Lanús, por el diputado nacional y precandidato a presidente, Javier Milei. "Hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. A veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear", contó sin dar muchos detalles.

El Dipy se cansó y destrozó a Baby Etchecopar: "Viejo nefasto"

El Dipy estalló de furia contra su compañero en Radio Rivadavia, Baby Etchecopar. Luego de que semanas atrás lo haya denunciado públicamente por maltrato, ahora el cantante de cumbia se expresó mediante sus redes sociales y disparó con todo hacia el periodista.

Las durísimas acusaciones de El Dipy contra Baby Etchecopar todavía tienen sus consecuencias. El cantante de cumbia, que tiene su programa Los Desclasados, dijo que el periodista, quien conduce Baby en el medio, lo maltrató durante su estadía en Radio Rivadavia. Por lo tanto, ahora se encargó de traer de vuelta esta situación para destrozarlo en su cuenta de Twitter.

Allí compartió un video de hace unos años donde Baby entrevistaba a Luis D'Elia en C5N, y recordó los dichos del periodista que aseguró que El Dipy trataba de imitarlo. "No Baby, con lo que decís acá ni en pedo te imito. Viejo nefasto", señaló con fastidio.

Cabe recordar que luego de revelar los maltratos recibidos, amenazó con no seguir al frente del ciclo radial. "Yo no voy a seguir hasta que este hombre no pida disculpas de todo lo que me ha hecho durante un año y ocho meses sistemáticamente, sin parar, castigándome todavía no sé por qué", había indicado.