Se filtró el mensaje que le mandó Valentina Cervantes a Enzo Fernández.

A menos de tres meses de su separación, Valentina Cervantes rompió el silencio y habló sobre la relación que aún la une a Enzo Fernández, especialmente en fechas cargadas de significado. En una charla íntima con La Nación, Valentina reveló que, a pesar de la distancia que ahora los separa, no dejó pasar el 18 de diciembre, el aniversario de un momento inolvidable para ambos: los dos años desde que Argentina conquistó la Copa del Mundo en Qatar.

“Hoy nuestros caminos son distintos, pero compartimos muchísimos momentos importantes juntos, y eso no se borra. Le mandé un mensaje para recordarle ese día especial, y él me respondió agradeciéndome por haber estado a su lado en ese momento tan importante”, confesó Valentina.

El mensaje que envió estaba cargado de emociones. “Le escribí que me encantó haberlo acompañado con Oli (nuestra hija) mientras cumplía su sueño. Haber estado ahí, presente, es algo que valoro muchísimo. Fue un momento único para él, para nosotros, como familia. Que él me hiciera sentir parte de ese logro es algo que siempre voy a recordar”, contó entre lágrimas.

Valentina también reflexionó sobre el impacto que ese logro tendrá en la vida de su hija Olivia. “Para Oli, ese recuerdo será eterno. Haber estado en Qatar, tener esa foto junto a su papá... Es algo que cuando crezca va a mirar con orgullo. Por eso me esfuerzo para que sigan compartiendo momentos juntos. Hace poco los llevé a la cancha para que lo viera jugar. Esos recuerdos son invaluables para ellos”, aseguró.

En la entrevista, Valentina recordó cómo la grandeza de aquel logro contrasta con la sencillez de sus orígenes en el barrio San Martín de Mar del Tuyú. “A veces es difícil caer en la magnitud de todo esto, porque parece un sueño. Pero siempre le digo: ‘Para mí, cuando volvemos a casa, no eres el campeón del mundo. Eres simplemente Enzo’. Lo veía desde otro lugar, distinto a cómo lo ve el resto de las personas”, concluyó con ternura.

Por qué se separaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes

De acuerdo con la información de la periodista deportiva Julieta Argenta en LAM (América TV), el volante de 23 años le comunicó a su esposa que desea "tener la vida que no tuvo" porque comenzó a salir con ella cuando apenas tenía 17 años, por lo que "se perdió un montón de cosas que hacen los chicos a esa edad". Incluso, la cronista confirmó que “él es un jugador top que juega en el exterior, hay un panorama de división de países porque ella quiere volver al país. Hay un detalle en particular que a él le hacía pensar que se iba a quedar allá".

"Enzo Fernández le comunicó hace diez días a Valentina Cervantes que se quería separar, ella está muy triste", insistió Argenta. Además, remarcó que ya “había indicios" y agregó: "Pero nadie habló hasta ahora con los protagonistas, yo hablé con los dos. Cuando yo cuente la historia, ustedes sacarán sus conclusiones”. De hecho, reiteró que “la decisión la tomó él". "Todos pensaban que la separación venía por el lado de ella, pero me dijeron que no había ninguna crisis. Ella no le encontró nada (de infidelidad), me lo confirmó ella, que está viajando en las próximas horas en Buenos Aires. Hace diez días, Enzo le dijo que se quería separar, que tiene ganas de hacer su vida sola, no a nivel familia, pero que quiere vivir esa etapa que él salteó por vivir en familia. Ellos se conocieron muy chiquitos...", concluyó la periodista.