Se descontroló De Paul con un tatuaje íntimo para Tini: "Arriba de esa parte"

El futbolista de la Selección Argentina tuvo un jugado gesto de amor hacia la cantante Tini Stoessel.

El futbolista Rodrigo De Paul subió la apuesta y redobló su amor por Tini Stoessel con una jugada demostración de afecto que no tardó en viralizarse. Se trata de un tatuaje en un sector de "gran conexión íntima" en la pareja por cuestiones mediáticas.

La información la dio a conocer el periodista Gustavo Méndez en el programa Implacables (El Nueve) cuando anunció: "Me llegó una foto. Rodrigo de Paul se habría tatuado ‘Tini’ encima de su ombligo”.

Se sabe que el ombligo de Tini fue un tema de conversación tras las burlas que recibió dicha parte del cuerpo de la artista de parte de periodistas paraguayos. "Tini fue criticada por periodistas o seudo periodistas de Paraguay en un show en vivo criticándola por su ombligo. Por eso Rodrigo se habría tatuado ‘Tini’ arriba de esa parte. Él ya tiene un tatuaje en honor a ella y lo llevan los dos”, profundizó el periodista.

"Para las personas que están preocupadas por mi ombligo. Es un ombligo. Nací así. Es el ombligo que tengo y está todo bien. Yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Todo bien", había declarado Tini en un descargo a raíz de dicha polémica, para contestarles a quienes se rieron de ella.

El calvario que atraviesa Tini Stoessel

Semanas atrás, durante su gira por España, Tini se abrió ante su público y habló de los problemas de salud que está atravesando: “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”.

Estas palabras de la cantante se alinean a recientes declaraciones al diario El País, donde apuntó: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”.

“Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias. Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado”, agregó en diálogo con ese diario.