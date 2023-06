Santo Biasatti y la peor noticia: "Ha llegado a su fin"

Augusto Tartúfoli hizo una fuerte revelación sobre la vida personal del periodista. La noticia dejó impactados a todos los integrantes del programa de Karina Mazzocco en América TV.

Santo Biasatti volvió a ser noticia. El experimentado periodista estuvo en boca de todos hace algunos meses debido a su sorprendente despido de Net TV. El conductor, fiel a su estilo, no hizo declaraciones al respecto, por lo que se espera que tenga la misma actitud ahora que salió a la luz su separación.

Según informó Augusto Tartúfoli, el periodista y Carolina Fal ya no están más juntos. La pareja se conoció en 2005 durante un evento. En ese entonces, él estaba en pareja con Ana Petrovic y todavía se encontraba al frente del noticiero de Canal 13, mientras que ella era una de las actrices más talentosas y con mayor futuro de la televisión

"Después de casi 20 años juntos, de haberse conocido en el 2005, de haberse casado en 2019, y dos hijas en común, ha llegado a su fin el matrimonio de Santi Biasatti y Carolina Fal", anunció Tartu en A La Tarde. Además, descartó la posibilidad de un reconciliación: "Ojalá que hagan la foto de familia mañana y digan que está todo bien.... pero no va a suceder".

El resto de los integrantes del programa conducido por Karina Mazzocco quedó impactado y destacaron que siempre llamó la atención la diferencia de edad que existía. "Se conocieron cunado ella tenía 30 y él, 60. Ahora, Carolina tiene 50, pero Santo tiene 80", señaló el periodista y afirmó que ese habría sido el principal desencadenante de la ruptura.

"Aparentemente la que tomó la decisión fue ella. La diferencia de edad empezó a hacer mella en la pareja. La convivencia empezó a ser incómoda", agregó Tartu y recordó que cuando se casaron, en 2019, nadie consiguió imágenes de la ceremonia. Mientras que el resto de los panelista remarcaron que ella se acopló al bajo perfil de Santo y abandonó la que hasta entonces era su profesión.

Tras abandonar la actuación, Fal comenzó a estudiar medicina, se recibió en 2014 y actualmente ejerce en el Hospital Muñiz. En el medio, fue madre en dos oportunidades: Sofía, nacida en 2011, y Lucía, en 2013. Por su parte, Biasatti siguió ligado al periodismo en diferentes canales de televisión, aunque actualmente está sin trabajo.

La inesperada salida de Santo Biasatti de Net TV

El periodista Santo Biasatti se quedó sin trabajo en el noticiero de Net TV hace casi tres meses, pero las razones detrás de sus despido aún son poco claras. El despido del periodista fue abrupto y generó polémica. "Santo no tiene pantalla y no pudo despedirse", indicó Luis Bremer al referirse a la controversia que se desató en la señal de Jorge Fontevecchia.

En A la tarde , el periodista dio a conocer la situación que atraviesa Biasatti. "¿Signo de época? No estoy inventando nada nuevo si digo que Santo Biasatti distingue una señal tanto radial como televisiva. Sin embargo, después de dos años de gran esfuerzo junto a su compañera María Areces fueron el relanzamiento de la señal Net TV con el noticiero central. Y ahora les avisaron casi sobre la hora que el primer viernes de marzo terminaba el noticiero, comenzada la temporada televisiva", reveló Bremer.

"Esto obligó a que no tuvieran la posibilidad de despedirse ni de improvisar una despedida, porque había promesas de nuevos proyectos para ambos, programas de entrevistas y un noticiero de medianoche. Promesas que de un llamado a otro nunca se concretaban", indicó y agregó. "Lo cierto es que hoy Santo no tiene pantalla y no pudo despedirse. ¿Nos podemos permitir que los grandes no tengan un lugar? Es insólito".