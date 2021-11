Tuvo una relación fogosa con Santo Biasatti y lo destrozó en vivo: "Un bodrio"

Santo Biasatti, histórico periodista de Telenoche, fue liquidado por una expareja famosa, quien describió la breve relación entre ambos como "un bodrio espantoso".

Sin comerla ni beberla, el pobre Santo Biasatti cayó en la volteada porque una expareja suya, muy famosa, lo liquidó en Los Mammones (América TV) y aseguró que el vínculo amoroso entre ambos hace algún tiempo fue muy aburrido. Ante las reiteradas preguntas del conductor, Jey Mammón en el programa de televisión del prime time durante la emisión del martes 16 de noviembre de 2021, ella dejó muy mal parado al histórico periodista de El Trece y TN (Todo Noticias), entre otros medios.

Se trata de Leonor Benedetto, que fue invitada al estudio del canal para el ciclo producido por Jotax y, como parte de la habitual sección en las que tiene dos paletas que dicen "Sí" y "No", se despachó con los recuerdos de algunas situaciones amorosas vividas que no resultaron como ella esperaba en un principio.

Leonor Benedetto liquidó a Santo Biassati en Los Mammones, por América TV: "Bodrio"

La actriz, presentadora y directora de cine entrerriana de 80 años se vio obligada a referirse a su romance con el periodista de 77 de edad cuando, luego de haber debatido acerca de sus vínculos fallidos y aburridos, Jey Mammón le insinuó: "No creo que Santo sea divertido. La gente me dice ´no sabés lo que es, es un cago de risa´, y la verdad es que no me lo imagino... Por eso quiero saber si lo era".

Ante las carcajadas de "Pelusa" y del resto de los presentes en el piso, ella fue muy respetuosa, aunque reconoció: "Te lo digo en serio, yo creo que esa cosa breve que tuvimos... Lo que menos debe tener ganas es que se lo recuerden, porque está feliz con su mujer y sus hijos", expresó con respecto al matrimonio de él con Carolina Fal, que tuvieron como descendientes a Mariano y a Marcelo Biasatti.

"Siento que no es un cago de risa", insistió el líder del envío, con lo que Benedetto coincidió y dijo "y no, no lo es...". Luego, la artista lanzó ácidamente: "Yo no he tenido a casi nadie que haya sido un cago de risa. No me divertí con ningún hombre, fueron todos un bodrio espantoso, pero no busco a un hombre que me haga reír".

Igualmente, aclaró que no piensa demasiado en ello en la actualidad: "Yo en general no sé si tengo recuerdos hermosos porque no me gusta vivir de recuerdos tampoco. Soy cero nostalgia. Miro para atrás, los pongo a todos en fila y pienso 'ay, Dios mío, de lo que me salvé'".

Leonor Benedetto admitió que su relación con Santo Biasatti fue "un bodrio".

De hecho, en 2016 durante una entrevista con Catalina Dlugi -excompañera de Biasatti- por la radio La Once Diez (AM 1110), Leonor ya había hablado de esta situación: “Algo hubo con Santo… Muy cortito. Yo en general he tenido, aunque fueran cortas, relaciones verdaderas. Lo que me causa atracción, en general, es la inteligencia, aunque dure una semana. Y Santo es un tipo realmente inteligente”.