Una invitada de Jey Mammón se pudrió de sus comentarios: "Me parece un montón"

El conductor de Los Mammones pasó un incómodo momento en vivo. Jey Mammón recibió un comentario inesperado por parte de Julieta Cardinali.

En el aire de Los Mammones, su conductor Jey Mammón pasó un momento incómodo como consecuencia de un comentario lanzado por su invitada, Julieta Cardinali. Ella respondió tras dichos del propio líder del envío televisivo argumentando que le parecía "un montón" ser tratada de un modo particular. ¿Pero qué fue lo que pasó?

"¿Es cierto que en una fiesta de cumpleaños, le pediste la casa prestada y como sos algo fóbica, te escondiste debajo de la mesa", preguntó Jey Mammón, aludiendo a una fobia que supuestamente Julieta Cardinali padece. "Es verdad. Mex Urtizberea -que hace fiestas divertidas- me prestó su casa para hacer la fiesta, yo era amiga de la que era novia de él en ese momento", respondió la actriz

Luego, quien protagoniza la serie de Maradona: Sueño Bendito haciendo el papel de Claudia Villafañe remató: "Habíamos invitado a un montón de gente. Y no me gusta hacer fiestas. Tocaron el timbre y yo, fóbica, me escondí debajo de la mesa un rato largo. Ya no hago más esas cosas... Estoy medicada, pero decir que soy fóbica me parece un montón. Soy tímida. Cuando hay mucha gente me cuesta".

Valeria Mazza se la pudrió a Jey Mammón: "Me parece una falta de respeto"

Invitada a Los Mammones (América TV) Valeria Mazza intimidó a Jey Mammón en un tenso momento durante la entrevista que el conductor que le hizo en el programa. "Me parece una falta de respeto total", remarcó Mammón, con nerviosismo, generando risas en el estudio de televisión.

Uno de los momentos más desopilantes de la noche fue cuando, en el ciclo, hacían un repaso de las tapas de revistas que hizo Valeria. “Estamos viendo rotar todas las tapas ¿Cuántas tapas hiciste más o menos?”, le consultó el famoso presentador. Ante esta pregunta que le hizo Jey Mammón, la modelo lanzó: “Más de 500, tengo muchas”. Luego de que en la pantalla pasen varias portadas de las revistas más importantes del mundo de la moda, Valeria quiso hacer una salvedad.

“Mirá, esa fue mi primera tapa para ´Cosmopolitan´ y resulta que era una revista muy sexy. Y bueno acá no había mucho para mostrar (se señala el pecho). Acá Jey (vuelve a señalarse el torso) Por qué me seguís mirando acá (se toca los ojos) y yo te estoy diciendo acá”, expresó Mazza. Ante la insistencia, Jey Mammón lanzó: “Es muy difícil que baje (la mirada)”.

Y sostuvo: “Además, por respeto. Me parece una falta de respeto total. A ver ‘’eh tenés razón Valeria´ ¿querés que te diga eso? La verdad que no hay nada”. Luego del incómodo momento que se vivió, Valeria Mazza remarcó el truco que hacía para que resaltasen sus pechos durante las sesiones de fotografías.. “Toda fajada para que lo poco que había salga para arriba”, indicó Mazza.