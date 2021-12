Salió a la luz un escandaloso video de Fabián Gianola: "Adiviná quién se mueve a esa"

El actor es protagonista de una escena de Todos contra Juan, con Gastón Pauls, en donde habla despectivamente de las mujeres. "No me puedo quejar", se le escuchó decir.

Fabián Gianola es uno de los nombres del momento tras conocerse las denuncias por abuso sexual en su contra. Y en las últimas horas, luego de hacerse pública su acusación, los usuarios en las redes sociales hicieron viral una escena del actor en Todos contra Juan.

La participación de Gianola en la comedia encabezada por Gastón Pauls tomó mayor importancia ahora, dado que en su interpretación se manifiesta de forma despectiva contra las mujeres y aseguró no poder quejarse por su "éxito" con ellas.

El diálogo entre Gianola y Gastón Pauls (Juan) en "Todos contra Juan"

Gastón Pauls: -Fabián, ¿cómo estás? Quería hablar con vos. Yo soy actor. Y, para mí, realmente seria un placer poder hacer algo con vos.

Fabián Gianola: -Adiviná quién se mueve a esa... la que está sentada... ¡allá! ¿Viste que linda es, no? ¡Impresionante! Todo el tiempo me pide... se ve que le gusto. Y la que está ahí atrás.... sirviendo café.... Adiviná... ¿quién?

Gastón Pauls: -¿Vos?

Fabián Gianola: -No, manzana con pochoclos. Siempre fue así, no me puedo quejar por mi éxito con las mujeres.

Fabián Gianola rompió el silencio tras las nuevas denuncias

Fabián Gianola publicó un comunicado en medio de su conflicto judicial, en el que volvió a asegurar que no cometió los delitos que se le imputan. En su descargo, el actor habló de la salud mental de una de sus denunciantes y desprestigió su denuncia por ese motivo.

"En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por la Sra. Fernanda Meneses como los descriptos por la Sra. Marcela Viviana Aguirre", comienza el discurso del denunciado por abuso sexual y violación.

Gianola continuó su descargo en reafirmando su inocencia en las múltiples denuncias judiciales y públicas que recibió por mujeres con las que ha trabajado: "Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones".