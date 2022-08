Rodrigo De Paul explotó contra TN: "Hasta qué punto son capaces"

El futbolista apuntó contra TN en medio de rumores de crisis con Tini Stoessel.

Rodrigo De Paul se mostró sumamente fastidioso por una noticia que también involucra a Tini Stoessel. El futbolista estalló contra TN Todo Noticias a través de sus redes sociales y los acusó de dar información falsa sobre los rumores de crisis con su pareja.

El martes 30 de agosto, se filtró una supuesta charla que tuvo con sus amigos sobre la ruptura con Camila Homs, donde dijo que se mandó "una cagada" y dejó entrever un arrepentimiento. Sin embargo, esto fue desmentido por el propio De Paul en su cuenta de Twitter, pero con una furia desmedida hacia TN.

El futbolista del Atlético de Madrid y la Selección Argentina citó un tuit del canal y lanzó: "Falso. Una más y van". Cabe recordar que el rumor partió desde el programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich a través de El Trece, quien había asegurado que es algo que "empezamos a sembrar hoy y que tendrá que demostrar el tiempo".

"Hasta qué punto son capaces por un click", cerró la actual pareja de Tini Stoessel con el emoji de una persona llevándose la mano a la cara. Días atrás, se incrementaron los rumores de crisis tras la declaración de la artista en los Premios Gardel 2022, dado que fue dubitativa a la hora de responder si estaba enamorada.

Sumado a eso, y en medio del "arrepentimiento" de De Paul, Camila Homs comenzó una relación con un hombre llamado Charly Benvenuto. "Nos conocimos en el barrio. Nos estamos divirtiendo, pasando ratos divertidos con amigos, pasándola bien", contó en Socios del Espectáculo.

La frase machista de Rodrigo Lussich sobre Tini Stoessel por De Paul

Rodrigo Lussich criticó duramente a Tini Stoessel por las declaraciones que dio cuando fue consultada por su relación con Rodrigo De Paul. El conductor de Socios del Espectáculo fue contundente en su descargo, en el que puso a la cantante en el lugar de la rompefamilias por salir con un hombre con hijos.

"La perlita que dejó los Premios Gardel fue la confesión de Tini Stoessel, que no confirma estar enamorada de Rodrigo de Paul. Todo esto para que, cuando te preguntan si estás enamorada, con todo el quilombo de la familia, con el Chiqui Tapia, Camila Homs, vos decís que no estás enamorada. Me rompió el corazón", comenzó el periodista indignado tras los dichos de Stoessel en alusión a su no enamoramiento de De Paul.

Lussich continuó con un fuerte consejo a la madre de los hijos del futbolista y enunció: "Camila Homs, andá para allá que De Paul es tuyo. Esta piba no está enamorada. Era un capricho de juventud. Tini dice 'lo quiere mucho'. Son generaciones que no se enamoran. Es todo líquido. Es todo amor de redes".

"Tini Stoessel es como una casa prefabricada porque está demasiado armada. Le arman tanto la vida que no se enamora. No siente nada", profundizó su odio hacia Tini el periodista. Y remató: "¡Tini pincha el globo de una manera! Tanto sufrimiento, una familia rota, idas, vueltas, el señor Homs que sale con un ataque, el quilombo con Trimarco (exabogado de Camila Homs), la división de bienes, Chiqui Tapia que se mandó la cagada al hablar de De Paul en el Mundial. ¡Todo esto para que vos no estés enamorada!".