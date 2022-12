Rial abandonó en vivo su programa radial y hay preocupación: "Estoy destruido"

El conductor de Argenzuela acusó un problema de salud y se tuvo que ir del programa. El video.

Jorge Rial sorprendió a todos por haber abandonado su programa radial Argenzuela por Radio 10 de una manera inesperada. El conductor se quejó de unos problemas de salud y tomó la decisión de irse a su casa. "Estoy destruido, no puedo seguir así", dijo.

En medio de algunos rebrotes por COVID-19, Jorge Rial alarmó a sus compañeros y a sus oyentes por revelar que tenía síntomas similares. "Tomé frío, no sé. No sé si fueron los aires acondicionados, los cambios de clima o qué. Hace dos días ya que estoy así. Soy un desastre. Hoy soy esto. Ayer fue un día intenso también", explicó.

Después de algunos minutos, advirtió que se iba a ir a su casa. El ciclo radial se emite de 10 a 14 horas y se retiró a las 13, sumado a que el programa televisivo por C5N no salió por los mismos motivos. "Me estoy quedando sin voz. Le quiero decir a la gente que no doy más. En un ratito me voy porque estoy destruido físicamente. Ahora me voy a meter en la cama, tengo unas líneas de fiebre, pero mañana ya voy a estar bien", expresó.

Antes de terminar la jornada, anticipó que iba a contar "la verdad de la milanesa" sobre los festejos de la Selección Argentina, que tuvo decisiones divididas entre varias entidades. "¿Por qué algo que se empezó a hablar el jueves pasado termina en este caos?", preguntó.

Rial destruyó a Marcelo Tinelli con un secreto a voces

Jorge Rial aprovechó para pegarle a Marcelo Tinelli en el ciclo radial de Argenzuela por Radio 10. El conductor se refirió al momento del "Cabezón" en la televisión argentina tras el muy bajo rating que viene teniendo con Canta Conmigo Ahora, y expresó una serie de filosos comentarios al aire.

En primer lugar, Rial junto a su panel, comenzó a hablar de las internas que hay en Intrusos, programa que conduce Flor de la V por América TV. "Muy bajo, el más bajo históricamente", sostuvo sobre el rating del ciclo, ya que en la jornada del jueves 15 de diciembre tuvo tan solo un promedio de 0.7 puntos.

El análisis de Marcelo Tinelli llegó a raíz de un comentario de Miguel Ángel Pierri, uno de los panelistas. "¿Cuánto fue lo menos que mediste en Intrusos?, preguntó. "Cambió la tele", dijo Rial, y automáticamente lanzó: "Tinelli tiene 4 puntos. Hace tiempo que viene abajo eh".

"Acordate en plena pandemia", agregó refiriéndose a los primeras caídas de Marcelo en la televisión en Cantando por un Sueño. De cara al 2023, el expresidente de San Lorenzo buscará cambiar sus proyectos laborales tras abandonar la conducción de Canta Conmigo Ahora. Por el momento, no confirmó dónde será su desembarco.