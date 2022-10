Revelan un explosivo dato sobre L-Gante y Wanda Nara: "Durmieron juntos"

Mientras L-Gante y Wanda Nara enfrentan fuertes rumores de romance, una periodista reveló un explosivo dato.

La periodista Pilar Smith reveló un explosivo dato respecto a la relación que mantienen desde hace un tiempo L-Gante y Wanda Nara, ambos separados de sus respectivas parejas. "Hoy entre ellos pasan cosas", contó la cronista en Lopez 910, el ciclo que conduce Gustavo López en Radio La Red.

Ya de antes que confirmaran sus respectivas separaciones, L-Gante y Wanda Nara enfrentan rumores sobre un supuesto romance que estarían viviendo. La cercanía que muestran por las promociones del lanzamiento de la marca de ropa deportiva de la empresaria, en la que el cantante posó como modelo, solo alimentó aún más esas especulaciones.

Además, compartieron varias salidas nocturnas, lo que sumó leña al fuego pese a que ellos desmintieron estar en pareja en más de una oportunidad. Pero lo que empezó como un juego mediático habría pasado a convertirse en una realidad, según contó Pilar Smith en Lopez 910. "Yo pensé que era un vínculo comercial y de amistad. Pero me llegó del entorno cercano del cantante que están muy cerca, tienen mucha química y que entre ellos pasan cosas", comenzó la periodista en el programa de Radio La Red.

Pero lo más explosivo de sus palabras llegó a continuación: "Me aseguran que durmieron juntos todas las semanas en el último tiempo. Él está muy enganchado". "Veremos qué pasa con esta relación. Si avanza o se diluye. Pero hoy, entre ellos pasan cosas", concluyó Pilar Smith, muy picante.

L-Gante sorprendió a una famosa conductora al confesarle que está enamorado

Tras ser vinculado con Wanda Nara e incluso coquetearle a través de Instagram dejándole comentarios picantes, el cantante hizo lo propio con Karina Mazzocco en vivo en plena entrevista con A la tarde. Todo comenzó cuando Mazzocco le hizo una nota a Elián Valenzuela para preguntarle por los rumores de romance con Wanda. Sin embargo, el cantante la sorprendió con una contundente declaración de amor. "No se aguantan y me quieren preguntar por Wanda. Vos sabés que en la calle todos me preguntan '¿Y Wanda? ¿Es verdad que estás con Wanda?'. Pero somos buenos amigos", comenzó el artista.

Fue entonces cuando Karina lo encaró con una pregunta muy concreta: "Escuchame, ¿estás enamorado?". "Sí, estoy enamorado de mí mismo", bromeó el cantante. "En algo andás, Elián, contanos", insistió Mazzocco. "Y de la conductora", sumó L-Gante, dejando a Mazzoccco sin palabras. Acto seguido, Elián cortó el teléfono y se fue, dejando a todos con la palabra en la boca.