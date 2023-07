Rene Higuita contó toda la verdad sobre su relación con Pablo Escobar: "Amor"

El exfutbolista recordó su vinculo con el líder del Cartel de Medellín. El deportista enfrenta una largo proceso judicial debido al vínculo de su propiedad con el uno de los socios del narcotraficante.

René Higuita es uno de los futbolistas más recordados de la generación de jugadores colombianos que marcaron las décadas de los '80 y '90. El creador del "escorpión" se retiró en 2009 y allí acabaron las noticias sobre sus hazañas deportivas, pero hasta el día de hoy lo persiguen los titulares relacionados a la amistad que tuvo en su época de gloria con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, el temible líder del Cartel de Medellín

A lo largo de su carrera, el arquero quedó involucrado en más de una polémica por sus vínculos con algunos de los delincuentes más relevantes de su país. De hecho, hace tiempo intenta recuperar una mansión que perdió debido a su conexión con un traficante de drogas.

Higuita y Escobar llegaron a ser muy cercanos, al punto que el futbolista lo visitó en 1994 en la prisión en la que estaba detenido el narco. “Fui a ‘La Catedral’ y siempre lo he repetido, si a uno le dan amor, uno tiene que devolver ese amor y dar ese amor… En la oportunidad que fui, salgo y me preguntan: ‘¿Usted es amigo de Pablo Escobar’?’, y yo digo que sí, cuando todos lo habían negado”, recordó René, en diálogo con Semana.

El arquero de la Selección colombiana conoció al criminal en su etapa como legislador, antes de que se sepa que su fortuna provenía del narcotráfico. “Si yo tuviera algo (ilegal), no estaría dando la cara, ya me hubieran condenado por narcotráfico, por lavado de dólares o, por el lado contrario, estaría siendo un político.

La conexión de la mansión de Rene Higuita con el cartel de Medellín de Pablo Escobar

"El Loco" Higuita aguarda la decisión de la Justicia sobre una mansión que compró en 1992 en la ciudad de Medellín. La propiedad está hace varios años poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de que se descubriera que su dueño anterior era un testaferro de Gerardo Moncada, uno de los socios de Escobar.

El exfutbolista aseguró que no conoció personalmente a Moncada, quien fue asesinado por órdenes del jefe del cartel. “No lo conocí… Yo he reconocido mis equivocaciones y a mis amigos”, remarcó y agregó: "Cuando me pregunta de los Moncada, me quedaría muy fácil decirlo. Pero a Pablo sí lo conocí, con Pablo estuve en ‘La Catedral’. Pero uno dice: ‘¿Qué tiene que ver Pablo en este proceso?'".

El inventor del "Escorpión" contó que adquirió el inmueble por intermedio de Campo Elias Meneses, padrino de su hijo. El negocio se completó con el dinero que consiguió por las ventar de dos apartamentos (uno en Medellín y otro en Cartagena) valorados en 300 millones de pesos colombiano cada uno.

Luego de cuatro años viviendo en la propiedad, Higuita explicó que la Fiscalía General de la Nación inició un proceso en su contra acusándolo de estafa, por lo que no solo debió dejar su mansión, sino que no se reconocieron los dos apartamentos que dio en pago. “Se me van mis sueños y quedo defendiéndome, casi que en la calle… Yo entrego legalmente y a mí no me entregan legal", sostuvo.