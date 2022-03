Raúl Lavié aniquiló el éxito de L-Gante: "Hay que formarse"

El famoso cantante apuntó contra L-Gante frente a su creciente éxito en la industria musical.

Raúl Lavié opinó sobre la exitosa carrera de L-Gante y se mostró bastante reacio al éxito que el joven obtuvo "gracias a las redes sociales". El cantante de cumbia tuvo un crecimiento radical en el último año gracias a las nuevas plataformas de difusión y al gran apoyo que recibe por parte de sus seguidores. Sin embargo, el intérprete de La Vi Llegar no está de acuerdo con esta manera de consagrarse artísticamente.

En una reciente entrevista con Mitre Live, Raúl Lavié hizo un fuerte descargo sobre la llegada que tienen los artistas contemporáneos y se enfocó especialmente en L-Gante. El joven de 21 años, además de tener una lista de canciones que figuran entre las más escuchadas de Argentina, se convirtió en un personaje mediático al estar involucrado en algunos escándalos con otros artistas o estrellas de la farándula. En este marco, Lavié analizó la fama del cantante.

"No lo escuché mucho a L-Gante, estaba viendo todo esto que se produjo a raíz de un hecho, yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers que la gente los considera artistas", comenzó Raúl en diálogo con Juan Etchegoyen. "Imaginate que yo tengo 69 años de pisar los escenarios y me he criado en etapas haciendo música y cantando formando una carrera profesional muy seria y no porque me hayan seguido por las redes sociales", continuó con ojo crítico a las nuevas formar de difundir las canciones.

Más allá de este primer análisis, Raúl Lavié dejó en claro que "respeta muchísimo todo lo que se brinda en materia tecnológica" y que "en este ámbito, L-Gante es un gran artista" pero que "ser un artista es mucho más que ser seguido en las redes sociales". "Hay que formarse trabajando y de esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria, dentro de poco quizás viene otro que supera a L-Gante", lanzó Lavié y aseguró que el éxito del cantante surge por el lugar que le dan sus fanáticos.

"Es muy difícil juzgar para aquellos seguidores que tiene y yo respeto, para ellos si es un gran artista pero para otros no tanto", aseguró Raúl y analizó que se debía a "la oferta y la demanda" y que "siempre existieron artistas de éxito momentáneo". Por último, Lavié aconsejó que, si L-Gante quería trascender en el tiempo, debía "comenzar a modelar su futuro y arriesgarse cada vez más a mejorar"

L-Gante fue testigo de un accidente en una caravana

No se puede discutir la gran llegada que tiene L-Gante con la juventud. Cada vez que se muestra públicamente, miles de fanáticos se movilizan para conocerlo, mostrarle su apoyo y tomarse fotos con él. Sin embargo, en las últimas horas, una caravana que seguía al cantante terminó accidentada.

En medio de esta movilización, L-Gante empezó a tirar billetes de 500 pesos para regalarles a sus seguidores. La situación generó mucha euforia y mientras mucho intentaban acercarse al cantante, una de las motos cayó y el conductor terminó en el piso junto a su acompañante.