Quiénes son los dirigentes del PRO que no fueron invitados al casamiento de Vidal y Quique Sacco

Enrique Sacco y María Eugenia Vidal dieron el sí y contrajeron matrimonio. La fiesta de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y el periodista deportivo que tuvo a varios políticos de PRO que quedaron afuera.

Enrique "Quique" Sacco y María Eugenia Vidal se casaron y llevaron adelante un festejo íntimo con una lista de invitados que se filtró. El periodista que es el director deportivo de TNT Sports y la diputada, que es una de las candidatas a presidenta de la Nación en las Elecciones 2023, dieron el sí y organizaron un festejo íntimo del cual quedaron afuera varios dirigentes del PRO.

En la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, Vidal y Sacco van a realizar una celebración con hotel, restaurante y pileta al aire libre. Los protagonistas principales son Camila, María José y Pedro, los hijos que tuvo la diputada nacional con Ramiro Tagliaferro; y Luna y Agustín Funes, los hijos de la periodista Débora Pérez Volpin, expareja de Sacco, quien murió durante una endoscopía.

"Es algo muy chico y familiar", sostuvo Vidal en diálogo con La Nación. Entre los invitados se encuentran Mauricio Macri y Juliana Awada, Cristian Ritondo y Horacio Rodríguez Larreta junto a su pareja Milagros Maylín como los políticos que se destacan. También figura el nombre de Emmanuel Ferrario, titular de la Legislatura Porteña. Pero hubo dos sorpresivas ausencias en el casamiento de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y el periodista deportivo.

Se trata de Patricia Bullrich y Elisa Carrió, quienes no recibieron tarjeta de invitación a la estancia de San Antonio de Areco. "Todo recontra austero, es un casamiento sencillo", indicaron desde el entorno de María Eugenia Vidal. Cabe recordar que ambos están en pareja desde el año 2019, cuando Sacco confirmó en el programa de MIrtha Legrand por El Trece que estaban juntos.

María Eugenia Vidal y cómo conoció a "Quique" Sacco: "Le dije a Mirtha que me consiga un novio"

Fiel a las preguntas "picantes" y profundas de siempre cuando algún integrante de Juntos por el Cambio va al piso, Juana Viale le consultó a María Eugenia Vidal cómo había conocido a Enrique Sacco, su actual pareja, a lo que ella contestó: "Le dije a Mirtha Legrand ´consígame un novio´. Yo siempre la trato de usted".

En el ciclo de El Trece, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires (entre 2015 y 2019) le explicó a la conductora y nieta de la diva de 94 años que "yo cada vez que me encontraba con tu abuela, ella siempre me preguntaba, en los años en los que estaba sola, si estaba de novia... Y yo le decía 'no tengo tiempo, consígame usted'. Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”.

A su lado, "Quique" Sacco comentó: "Y menos en las circunstancias que yo tenía. Yo vine al programa por el fallo del juicio de Débora (Pérez Volpin, su exesposa ya fallecida), que se había conocido el día anterior". Y detalló finalmente que "estuve a punto de no venir porque había sido muy agobiante... Pero lo que es el destino... Porque yo venía de una pérdida, por más que habían pasado 18 meses"