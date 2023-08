Quien es la famosa modelo argentina que salió con Luis Miguel y Marcelo Tinelli

En medio del furor por la visita de Luis Miguel a la Argentina, se conoció que su novia salió con Marcelo Tinelli años atrás. De quién se trata.

Luis Miguel se encuentra en el país luego de brindar un mega show en el Movistar Arena, situacióh que desató la locura por parte de fanáticas y fanáticos. Sin embargo, el foco estuvo puesto en otro lado en las últimas horas: su nueva novia oriunda de Argentina que curiosamente, también salió un tiempo con Marcelo Tinelli años atrás.

Más de 15 mil personas disfrutaron del recital de Luis Miguel en el Movistar Arena, donde va a realizar un total de diez fechas. Vino acompañado de todo su equipo y en cuanto a su entorno, se desconoce con quién tomó la decisión de viajar. El artista mexicano está soltero desde hace un tiempo y se filtró un dato que nadie sabía sobre su última pareja.

Se trata de la argentina Mercedes Villador, alias Picky, quien estuvo mucho tiempo con el cantante. Es de Misiones, se recibió de licenciada en Nutrición y también trabaja como modelo. "Hace diez años que estaban juntos. Siempre la tuvo escondida. Ella es de acá, él se la llevó. Él le hacía ghosting. La llevaba al hotel, la pasaban increíble. Para ella, él es su gran amor. Él se borraba. Desaparecía, no le contestaba el teléfono. Yo creo que está re loco", había indicado la periodista de espectáculos Estefi Berardi en LAM.

La imagen de Luis Miguel y Mercedes Villador cuando estaban en pareja

"Luis Miguel la dejó por otras y ella siempre volvía. Hace dos meses estuvieron en Los Ángeles. Cenaron con el mejor amigo del cantante y su novia. Los cuatro. Hace tres semanas le aparece con una mujer nueva que es la mujer de su mejor amigo, aquella con la que habían cenado", agregó la panelista que dejó LAM y ahora trabaja en Poco Correctos, nuevo ciclo conducido por el "Chino" Leunis y el "Pollo" Álvarez en El Trece. Lo sorpresivo de esto es que Mercedes también salió con Marcelo Tinelli.

"Fue hace un tiempo. Guillermina no existía, pre Guillermina fue. Actualmente se siguen en las redes sociales. No fue público, se conocieron en Uruguay", dijo Berardi. Y amplió con una revelación que lo deja expuesto al conductor de Bailando por un sueño por América TV: "En ese entonces, era una treintañera, pero les voy a dar un dato. Espero que Marcelo no se enoje, actualmente, Marcelo Tinelli y Picky no paran de regalarse likes en las redes sociales, como están los dos solteros, pueden renovar la relación".

Engancharon a "Luis Miguel" cambiando una rueda pinchada en la calle

Luis Miguel ya está en Argentina. El cantante mexicano eligió nuestro país para iniciar su tour 2023 y dará diez shows en el Movistar Arena con entradas completamente agotadas. El "Sol de México" llegó acompañado por su novia, Paloma Cuevas, y se está hospedando en el Hotel Faena por lo que sus fans ansias cruzárselo por las calles de Buenos Aires.

El artista siempre se caracterizó por su hermetismo, por lo que decenas de personas quedaron impactadas al toparse con "Luismi" en un trencito de la alegría. "Estamos contentísimas de perseguir a nuestro ídolo, estamos muy contentas", aseguró la fanática que dialogó con El Destape TV

El móvil del programa Maldita Suerte se encontró con un imitador con un impresionante parecido con el artista. "Vinimos a dar el concierto. Es así, hay que estar con el público. El público me hizo ser todo esto así que yo estoy con ellos", aseguró el imitador antes de cantar en la clásica excursión.

Pero lo que sorprendió a todos los presentes fue que, además de sus dotes para el canto, no tuvo inconvenientes en "arremangarse" y cambiar la rueda pinchada del vehículo. "¿La vas a cambiar vos", le preguntó el cronista y "Luis Miguel" respondió: "Y sí, si no tengo que empujar, prefiero cambiar". Sin embargo, los problemas eran más graves de lo que se creyó: "Está complicado, che. Parece que cagamos el diferencial también".