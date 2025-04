Qué se sabe de la internación de Sergio Lapegüe: cuál es su estado de salud

Filtraron las primeras imágenes de Sergio Lapegüe internado: "Mejorando de a poco".

En medio de las primeras semanas al aire de Lape Club Social, su nuevo programa por América TV, Sergio Lapegüe encendió las alarmas de sus seguidores al ausentarse inesperadamente de la conducción este lunes. La preocupación no tardó en llegar, pero fue su esposa, Silvia Lapegüe, quien llevó algo de tranquilidad al compartir detalles sobre el estado de salud del periodista.

A través de su cuenta de Instagram, Silvia publicó un video en el que se lo puede ver a Sergio dentro de una clínica, sentado al lado de una cama mientras realizaba una nebulización. "Bueno, acá está. Haciéndose una nebu, con medicación, mejorando de a poco", expresó, mostrando con cercanía y afecto cómo transita el comunicador esta pausa obligada.

Fiel a su estilo, Lapegüe no perdió el sentido del humor y comentó entre risas: "A mí me gusta venir al hospital todos los años, una neumonía está bien, hasta ahí", minimizando su cuadro con su habitual carisma.

Mientras tanto, en su programa se lo pudo ver a Mauro Szeta cubriendo su lugar, en una imagen que también apareció en el video que compartió Silvia. "Para que no lo extrañen. Ya se va a recuperar y ya va a volver a trabajar", agregó ella, llevando calma a quienes siguen día a día el ciclo.

Sergio aprovechó también para agradecer el cariño del público: “Gracias a todos por los mensajes”, escribió, dejando en claro que, aunque el reposo es necesario, el buen ánimo sigue intacto. Cabe recordar que Lapegüe se alejó de TN hace un tiempo para emprender este nuevo proyecto que lleva su sello personal, donde busca combinar información y entretenimiento con un estilo propio. Por ahora, sigue recuperándose, pero todo indica que muy pronto estará de regreso en pantalla.

Sergio Lapegüe confesó al aire un secreto de su intimidad: "Me gustó"

Sergio Lapegüe volvió a la televisión con Lape Club Social Informativo y en su primera salida al aire en América TV lanzó una inesperada confesión sobre su intimidad familiar que dejó a todos sus compañeros sin palabras. Qué dijo el famoso conductor y cuál fue la reacción de su esposa y su hija, presentes en el estudio.

Sobre el cierre del primer programa de Lape Club Social Informativo, Lapegüe recibió la visita de su esposa Bochi y su hija Micaela, y anunció ante su panel completo: "Mi mujer y mi hija juntas, este es mi sueño. Falta mi otro pibe, que es tímido y Licenciado en Administración y Empresas, que no quiere saber nada de la televisión". Acto seguido, su esposa reveló: "Hay una anécdota con Franco, cuando te fue a saludar por el Día del Padre".

De inmediato, Sergio Lapegüe hizo memoria y recordó la historia de sus tiempos en TN: "Ay, sí, pobre. Mi hijo es muy tímido, muy tímido. Y en el Prende y Apaga, sorpresivamente, me vinieron a saludar por el Día del Padre. De chiquito me gustó el disfraz y ellos fueron disfrazados de momias. Yo no sabía quiénes eran, nunca me imaginé que iban a estar los dos. El nene estaba colorado, una bronca".

Sergio Lapegüe arrancó en las mañanas de América TV y en el primer veredicto de los televidentes, según datos de la medidora Kantar Ibope Media, los números del rating fueron contundentes: el promedio del rating fue de 1.3 puntos, quedando cuarto en su franja pero muy cerca del tercero, Qué Mañana con Julián Weich que midió 1.4. Estas mediciones testigo de las 11.09 de la mañana daban por amplia ganadora a A la Barbarossa con 4.9, y Puro Show en el segundo puesto, con una marcación de 2.8 en El Trece.