Qué es de la vida de Zulma Lobato

Zulma Lobato ya tiene 65 años y sigue con una situación económica muy complicada. Por eso, hace unos meses le pidió ayuda a L-Gante. Además, estuvo internada esta semana.

Una de las últimas veces que Zulma Lobato reapareció en los medios luego de varios meses de ausencia fue en noviembre de 2022 para pedirle ayuda al famoso cantante L-Gante. La mediática, quien ha venido atravesando un duro presente económico ante la falta de oportunidades laborales, deseaba relanzar su carrera musical y consideró que L-Gante es la persona indicada para ayudarla con esta situación.

“Quiero hacer la canción ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’ en ritmo 420. Él es muy famoso y sé que me iría para arriba”, expresó Lobato en diálogo con el periodista César Notaro. La mediática, quien también supo registrar momentos virales como “Zulma de Tinelli” y “No te lo voy a permitir”, además de hacer su propia versión de “Resistiré”, ha sido invitada a diversos programas de televisión y ha realizado presentaciones en bares y boliches.

Sus problemas de salud

Zulma Lobato volvió a tener problemas de salud a sus 65 años mientras asistía a una misa por las pascuas. Según su amigo y mánager, Lautaro Reyes, la artista comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal el domingo por la mañana. Al llegar a su casa en Munro, Lobato llamó al servicio de emergencias 911, que la trasladó al hospital de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

En el centro médico, los doctores le practicaron una tomografía computada con contraste, una ecografía abdominal y análisis de sangre, además de recetarle calmantes. Después de pasar la noche bajo observación, recibió el alta médica al día siguiente. Aunque la artista no ha querido hacer declaraciones públicas, se sabe que se encuentra en casa recuperándose de la situación con mucha preocupación.

Cómo atravesó 2021 y los detalles sobre su transición

En 2021, Lobato contó en televisión el difícil presente que estaba atravesando y puso sus miras hacia España con la posibilidad de reencauzar allí su carrera artística. Sin embargo, días más tarde, dijo que le había surgido una oportunidad laboral en Mar del Plata, donde realizó una función en un bar, según reveló su representante Lautaro Reyes en su cuenta de Instagram.

En julio de 2021, Zulma dio una entrevista al programa Crónicas 2021 (Crónica TV) y en esa aparición contó que estaba desocupada y que ya no contaba con oportunidades laborales dentro del espectáculo argentino. Además, expresó sus deseos de probar suerte en España. “Desde los 13 años salí a trabajar, en empresas de limpieza, verdulerías, negocios de ropa para hombres. Éramos cinco hermanos, muy pobres y los cinco ayudábamos a mamá. Un día decidí travestirme y mi familia no lo tomó bien”, relató Lobato, quien también contó cómo fue su proceso de transición: “En 2008 me hice las lolas con un cirujano, el único que me cobró en pesos. Una amiga me salió de garante, fui al banco, saqué el préstamo y estuve un año pagándolo”.

L-Gante no respondió el pedido de Zulma Lobato

“Como hombre no llegaba a la gente, con esta transformación mi vida cambió. Antes trabajaba de extra y no me conocía nadie, ahora soy una figura”, dijo Lobato, quien por otra parte contó que su único ingreso económico es la jubilación mínima. “Nadie vive con eso. Apenas si pago el alquiler y los impuestos. Como, pero mal”, describió sus dificultades económicas.

L-Gante, por su parte, aún no emitió declaraciones públicas sobre el pedido de ayuda de Zulma Lobato. Sin embargo, el cantante fue muy exitoso con su canción “Bzrp Music Sessions, Vol. 39”, la cual ha sido reproducida más de 47 millones de veces en YouTube. Además, ha sido elogiado por otros artistas como Paulo Londra, Nicki Nicole y Bizarrap.