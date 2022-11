Reapareció Zulma Lobato y reveló lo que nadie sabía sobre L-Gante: "Le pagan"

La mediática Zulma Lobato reapareció una propuesta para el exitoso L-Gante, figura relevante de la cumbia.

L-Gante volvió al centro del foco mediático gracias a la mediática Zulma Lobato, quien hizo un pedido urgente que involucró al famoso cantante. Cuál fue la inesperada propuesta de la mediática al impulsor de la cumbia 420.

Tras meses sin aparecer en los medios, Zulma dialogó con César Notaro y expresó su deseo de encontrarse con Elián Valenzuela para una colaboración artística. “Quiero hacer la canción Hasta Tinelli y el Maipo no paro en ritmo 420. Él es muy famoso y sé que me iría para arriba”, indicó la figura que saltó a la popularidad en el ciclo de Anabela Ascar en Crónica TV.

“Estoy abierta a cualquier propuesta suya. Es muy conocido y gana muy bien, le pagan millones”, sumó. Por el momento, el joven L-Gante no se pronunció al respecto ni emitió su opinión ante el curioso pedido de Zulma Lobato.

Zulma Lobato tuvo un sueño erótico con Alberto Fernández: “Me decía ‘te quiero’”

“Soñé con el Presidente, que estaba entrando a la Casa de Gobierno y que pasaba por el patio de las palmeras. Él me decía Zulma te quiero, me gusta lo que vos hacés, pero fue un sueño…”, expresó la figura que comenzó su carrera en el programa que conducía Anabela Ascar por Crónica TV, en alusión a la admiración que Fernández demostraba por ella y su arte en el manifiesto de su inconsciente.

Lobato continuó su descargo en referencia y reveló las conjeturas que sacó sobre los motivos por los que pudo haber soñado con el presidente. “Me emocioné porque qué lindo sería conocerlo, estar ahí en la Casa de Gobierno y poder abrazarlo y conocerlo. Pero fue un sueño nada más. Yo no soy de soñar, habrá sido por el tema que tenemos que votar”, siguió la celebridad de televisión, en diálogo con Mitre Live.

“También soñé con Cristina que me decía que algún día íbamos a ir al Edificio Patria. Me encantaría que se haga realidad por lo menos hasta que esté en el gobierno”, agregó Lobato sobre sus sueños.

También, en una entrevista que le hicieron en Crónica TV en 2021, Zulma reveló cómo es su cotidianeidad y compartió: “Limpio la casa, hago las compras, saco a la perrita y cuando me quiero acordar, se termina el día. Tengo que cocinar, me encanta hacer gimnasia, salgo a pasear con la perrita, me hace bien porque estoy un poco deprimida: un año y medio encerrada y sin trabajo”.